Le vendite (e le scorte) di PS5 migliorano in Giappone, ma è tutta in salita

A poche settimane dal lancio erano in molti a temere che PS5 potesse “fallire” in Giappone, anche se con una disponibilità così bassa i dati sono sempre stati influenzati dall’andazzo dell’emergenza sanitaria mondiale.

Ora, a diversi mesi dal rilascio, la console sta andando molto meglio nella Terra del Sol Levante, anche se è ancora estremamente difficile da trovare. Secondo i dati di vendita di Famitsu per il periodo dal 22 al 28 marzo (via PushSquare), PlayStation 5 ha continuato a crescere facendo registrare altre 62.295 unità e portando il suo totale a 580.211 pezzi venduti.

Ancora una volta, tuttavia, Nintendo Switch è e resta la regina incontrastata delle vendite hardware, sebbene la console Sony di nuova generazione stia guadagnano terremo (sebbene rimanga ancora parecchio complicato riuscire a metterci sopra le mani, nonostante le scorte stiano pian piano tornano disponibili).

Tra l’8 marzo e il 14 marzo, la piattaforma next-gen ha invece fatto registrare 37.851 unità vendute, mentre tra il 15 marzo e il 21 marzo ha segnato altre 34.657 unità. Curioso come sui social media, a fine 2020, erano in molti a ironizzare sul fatto che PS5 stesse vendendo peggio del Nintendo Wii U in Giappone: a quanto pare, la musica sta cambiando.

La più grande preoccupazione al momento è e resta il fatto che il software PlayStation è ancora latitante: vero anche che a fine aprile sarà il turno dell’esclusiva PS5 Returnal, mentre maggio sarà il mese dedicato a Resident Evil: Village.

PS5 è arrivata sul mercato europeo il 19 novembre 2020 in due modelli: quello standard, venduto a 499,99€, e quello Only Digital, a 399,99€. Se volete saperne di più sulla console Sony date subito un’occhiata alla nostra video recensione per venire a capo di ogni dubbio.