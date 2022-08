PS5, un’app potrebbe aver anticipato un aggiornamento in arrivo

Sembra che Disney+ stia per ottenere un’applicazione nativa per PS5, la quale dovrebbe consentire lo streaming in 4K.

I possessori di pad DualSense (che trovate anche su Amazon) non sono nuovi ad app del genere, sebbene in questo caso la notizia potrebbe preannunciare l’arrivo di un nuovo update di sistema.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi aggiornamenti di PS5, la community ha da poco svelato quali sono le feature più richieste per la console.

Se già a luglio l’ultimo update si è dimostrato essere abbastanza ricco di novità, a quanto le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Come riportato da The Gamer, PS5 ha avuto un’app Disney+ disponibile per il download fin dal lancio, non priva però di alcuni problemi.

Nonostante la presenza di un hardware più potente, l’app non era una versione nativa ed era pressoché identica a quella rilasciata su PS4.

Questo significa che la versione PS5 dell’app non consente lo streaming in 4K e limita la riproduzione a 1080p, nonostante sia stata aggiornata per mostrare quali film e serie TV possono girare a quella risoluzione.

Ora, stando a quanto reso noto in rete, una versione nativa dell’app di Disney+ sarebbe in arrivo su PS5, visto che una versione beta dell’applicazione è stata caricata sul backend del PlayStation Network.

Il nome in codice di questa versione potrebbe essere ‘Vader‘, cosa questa che richiamerebbe l’iconico personaggio della saga di Star Wars (presente, appunto, su Disney+ sotto forma di film e serie TV).

La versione nativa dell’app per PS5 dovrebbe quindi migliorare la qualità del servizio sulla console di attuale generazione di Sony, rilasciata magari in concomitanza con un nuovo update di sistema.

