PS5, il nuovo aggiornamento è disponibile da ora: ecco che cosa cambia

Un nuovo aggiornamento è stato appena rilasciato a sorpresa su PS5: da questo momento tutti gli utenti potranno dunque aggiornare il firmware della propria console next-gen alla versione 22.01-05.50.

La nuova patch di sistema ha lo scopo di migliorare ulteriormente l’ottimizzazione della console con alcuni modelli di TV più recenti, permettendo allo stesso tempo di migliorare le prestazioni con giochi compatibili con VRR, come Ratchet & Clank Rift Apart (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon).

Ricordiamo che l’ultimo update di sistema era stato rilasciato quasi 3 mesi fa, che serviva esclusivamente a migliorare le prestazioni del sistema: in questo caso, sono state introdotte, come segnalavamo in apertura, ulteriori modifiche più interessanti.

L’aggiornamento 22.01-05.50 è già disponibile per il download e ha un peso di circa 1GB: non dovreste dunque avere particolari problemi per scaricarlo, ma assicuratevi ugualmente di avere abbastanza spazio libero in memoria (via DualShockers).

Il changelog ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua inglese, segnala che adesso sarà possibile aggiustare le impostazioni ALLM (Auto Low Latency Mode) direttamente dalle impostazioni video: questo consentirà di ottenere prestazioni migliori con TV che supportano la modalità a bassa latenza.

Se sceglierete l’impostazione Automatica, il vostro TV di ultima generazione passerà automaticamente alla modalità a bassa latenza durante le vostre partite: in caso contrario, se disattiverete la scelta, l’ALLM sarà attivato soltanto su quei titoli che supportano l’output con VRR.

Le note della patch si concludono poi con la consueta dicitura relativa al miglioramento delle prestazioni di sistema, anche in questo caso non specificate nel dettaglio e che presumibilmente si riferiscono a una migliore ottimizzazione e risoluzione di bug nascosti.

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli nascosti dal nuovo aggiornamento di PS5: se dovessero essere annunciate o scoperte altre novità, vi informeremo prontamente sulle nostre pagine.

Di sicuro sono state ore molto impegnative per i fan PlayStation: ieri è stata infatti finalmente annunciata la data di lancio di God of War Ragnarok, una delle esclusive più attese.

PlayStation e Santa Monica hanno anche svelato una massiccia Collector’s Edition: potete scoprirne tutti i contenuti grazie all’unboxing ufficiale.