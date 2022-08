PS5 punta sugli aggiornamenti: ecco tutte le novità più richieste dai fan

Dopo gli ultimi aggiornamenti rilasciati su PS5, Sony ha dimostrato in più occasioni di voler continuare a migliorare l’esperienza degli utenti con la console next-gen proponendo non soltanto consueti bug fix, ma anche nuove funzionalità che possano creare interesse.

La piattaforma che consente di giocare a grandi esclusive come Horizon Forbidden West (che trovate in offerta su Amazon), pur essendo ancora introvabile per molti giocatori, non intende smettere di migliorare ed è da sempre molto attenta ai feedback dei propri consumatori.

Sony ha infatti recentemente chiesto ai suoi giocatori di continuare a inviare feedback, in seguito all’annuncio relativo alla rimozione di una feature utilizzata davvero poche volte dai fan.

E i giocatori hanno deciso di prendere la casa di PlayStation in parola: Game Rant ha dunque riportato quali sono tutte le novità più richieste dai fan per possibili nuovi aggiornamenti di PS5, tutte particolarmente interessanti.

Una delle richieste più popolari è sicuramente la possibilità di installare nuovi temi o possibili sfondi personalizzati: si tratta infatti di una feature particolarmente utilizzata su PS4 e sulle console rivali di casa Microsoft, ma che nella piattaforma next-gen non pare essere stata ancora realmente implementata.

Questo consentirebbe anche la possibilità di adoperare suoni personalizzati: proprio il sonoro è infatti protagonista di numerose delle richieste più interessanti della community. Si passa infatti dalla possibilità di utilizzare musica a nostro piacimento durante le partite, a un’integrazione con Discord per le chat vocali e, più in generale, al miglioramento degli stessi comandi vocali.

La community si augura inoltre che possa venire introdotta anche una delle migliori caratteristiche di Xbox Series X|S: parliamo naturalmente del Quick Resume, che consente di mettere in pausa molteplici giochi e riprendere le partite in qualsiasi momento. Sfortunatamente, tra le novità più attese dalla community, va sottolineato che questa appare come quella più improbabile.

Infine, molti fan sperano possa venire introdotto anche un browser dedicato, anche tenendo in considerazione il fatto che sarebbe già «nascosto» nella console, e la possibilità di poter attivare a proprio piacimento l’animazione start-up che appare la prima volta che si accende PS5. Quest’ultima ha naturalmente poca utilità, ma potrebbe essere un’opzione aggiuntiva gradevole per i fan della personalizzazione.

Nelle prossime settimane scopriremo se Sony riuscirà ad accontentare le numerose richieste con i prossimi aggiornamenti: nel frattempo, sembra che la casa di PlayStation stia già pensando al futuro dei controller DualSense.