PS5, un’App nativa è finalmente disponibile, da ora, con 4K e HDR

Disney+ ha finalmente ottenuto un’applicazione nativa per PS5, la quale consente in veste assolutamente ufficiale lo streaming in 4K e HDR.

I possessori della console con pad DualSense (che trovate anche su Amazon) erano già venuti a conoscenza dell’arrivo di un nuovo update di sistema per quanto riguarda l’App in questione.

Come forse ricorderete, PS5 ha avuto un’app Disney+ disponibile per il download fin dal lancio della piattaforma Sony, non priva però di alcuni problemi.

Ora, dopo le prime voci arrivate alle nostre orecchie durante il mese di agosto di quest’anno, è finalmente giunta anche la conferma ufficiale che molti aspettavano.

Come riportato anche da The Verge, la nuova App nativa è progettata per sfruttare a pieno le potenzialità di PS5, incluso quindi il supporto al 4K e all’HDR per film e serie TV del catalogo di Disney+.

Disney ha annunciato che una nuova app Disney è ora disponibile a livello globale, Italia inclusa. A differenza della versione precedente, che era solo un’applicazione per PS4 in esecuzione sulla console Sony più recente, il nuovo software è stato progettato in modo nativo per PS5.

La differenza principale per gli utenti è che Disney+ ora supporta la riproduzione in 4K HDR, mentre l’App precedente era stata limitata a 1080p per tutto questo tempo.

Ciò significa che ora è possibile guardare il catalogo del servizio e i recenti film originali come Andor, Hocus Pocus 2 e She-Hulk: Attorney at Law in tutto il loro splendore Ultra HD. È possibile scaricare la nuova App PS5 Disney+ dalla sezione media della schermata iniziale.

«Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale consiste nell’andare incontro ai consumatori ovunque si trovino, ed è per questo che siamo entusiasti di migliorare sia Disney+ che Star+ per gli utenti di PlayStation 5», ha dichiarato Jerrell Jimerson, EVP of product and design di Disney streaming.

«La possibilità di supportare lo streaming di video 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l’esperienza di visione per i fan», ha concluso Jimerson.

Restando in tema, di recente Sony ha anche annunciato di aver rimosso una feature utilizzata davvero poche volte dai giocatori.

Ma non solo: proprio oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di ottobre.