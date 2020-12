PS5, un nuovo State of Play in vista?

Ai recenti The Game Awards 2020, assegnati durante la notte dell’11 dicembre scorso, non ci sono stati purtroppo quei grandi annunci che in molti speravano, specie sul fronte PS5 (ad eccezione di Returnal, mostrato con un nuovo trailer gameplay neanche troppo emozionante)

A quanto pare, però, molto presto Sony Interactive potrebbe decidere di accontentare la sua community grazie all’arrivo di un nuovo State of Play, interamente dedicato alle novità in uscita su console PlayStation 5 nei prossimi mesi.

Il noto insider AestheticGamer, noto anche come Dusk Golem (ben noto ai fan della serie di Resident Evil, grazie alle sue previsioni spesso rivelatesi esatte), ha infatti reso noto che un nuovo evento streaming è alle porte, e che potrebbe tenersi già nelle prossime settimane (ossia nei primi mesi del prossimo anno).

Il presunto State of Play potrebbe infatti tenersi tra gennaio e febbraio 2021, sebbene al momento manchino ancora le conferme ufficiali del caso (oltre a una data effettiva da segnare in rosso sul calendario). Non ci resta quindi che attendere un’eventuale annuncio di Sony, magari proprio come regalo di Natale verso i possessori di PS5.

PS5 è arrivata in Europa a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico e una seconda Only Digital e in grado quindi di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale. Al momento in cui scriviamo, la console non è più disponibile all’acquisto (ma nuove scorte arriveranno nelle prossime settimane).