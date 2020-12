PS5, un nuovo trailer fa chiarezza sulle esclusive temporali

È passato quasi un mese dal lancio di PS5, accompagnata da un numero più che discreto di giochi disponibili per la console di nuova generazione.

Ora, Sony ha rilasciato un nuovo trailer che mostra più nel dettaglio i titoli per PlayStation 5 attualmente disponibili, oltre ad alcuni giochi in fase di sviluppo. Cosa più importante, il video rivela anche per quanto tempo alcuni titoli rimarranno esclusiva PS5.

Trovate il filmato della durata di due minuti circa poco più in basso, nel player dedicato:

Stando a quanto visto nel trailer, Deathloop e Ghostwire: Tokyo – entrambi targati Bethesda – saranno esclusive PlayStation 5 per 12 mesi. Una volta scaduto il periodo di esclusività, entrambi i giochi potranno essere rilasciati su altre console (e poiché Microsoft ha acquisito Bethesda e la sua società madre ZeniMax Media, è molto probabile che entrambi i giochi approderanno su Xbox Series X).

Nel frattempo, sembra che Project Athia – il nuovo gioco di Square Enix e Luminous Productions – sarà un’esclusiva per la console Sony più a lungo rispetto a Deathloop e Ghostwire: Tokyo. Il titolo in questione non sarà disponibile per altre console fino a ben 24 mesi dopo la sua data di rilascio iniziale.

Di Final Fantasy XVI, invece, non sembra al momento esserci alcun limite temporale (nonostante non è da escludere che Square possa cambiare idea nei prossimi mesi, rendendo il gioco ufficialmente multipiattaforma).

Infine, Godfall potrebbe arrivare anche su altre console dopo la fine del periodo di esclusività per PS5, il quale scadrà ufficialmente 12 maggio 2021. In ogni caso, il prossimo anno promette di essere davvero notevole per i possessori di PS5, grazie al lancio di titoli come Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok (titolo provvisorio).

Se vi va recuperate anche la pagina ad aggiornamento costante con tutti i nostri approfondimenti, i video e le recensioni a tu per tu con PlayStation 5.

Ricordiamo infine che PS5 è arrivata in Europa a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale.