PS5 Simulator è perfetto per chi non riceverà la console al day one

PS5 è merce rara di questi tempi e in tanti rimarranno a bocca asciutta al lancio di giovedì 19 novembre.

Conscio di ciò, un programmatore ha deciso di realizzare PS5 Simulator per replicare le gioie (e i dolori, in qualche caso) dell’acquisto di una console al day one.

Questo simulatore è perfetto per quei giocatori che non possono permettersi la console o, forse peggio, l’hanno preordinata ma non la riceveranno in tempo per il prossimo giovedì.

Il gioco è disponibile per PC, è gratuito e pesa poco meno di 1GB, e simula l’unboxing e il montaggio della nuova PS5 proprio come se foste nel vostro salotto nel giorno del lancio.

È un po’ triste, innegabilmente, ma se non altro si nota l’impegno del programmatore nell’applicare – come osserva lui stesso – la fisica dappertutto («Newton non ne sarà contento»).

«Non dovete più aspettare, la vostra esperienza PS5 definitiva è qui», recita la descrizione del simulatore su itch.io.

«Gestione scadente dei cavi, snack sul pavimento e provate a non rompere la vostra console next-gen in questo gioco-non-AAA!».

Fortunatamente, Sony ha in programma di immettere sul mercato più PlayStation 5 sia prima che dopo Natale, per cui soluzioni come questa dovrebbero, si spera, diventare presto obsolete.

Nell’attesa, però, le console hanno raggiunto prezzi stellari presso i rivenditori più furbetti che hanno acquistato decine di unità e le stanno provando a piazzare in rete al miglior offerente.