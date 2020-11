C’è chi sta spendendo fino a 12.000 euro per una PS5

PS5 è l’oggetto del desiderio di moltissimi giocatori in questo momento ma, sfortunatamente, la reperibilità della console next-gen di Sony è davvero limitata.

Questo sta portando a fenomeni come la rivendita delle console acquistate, spesso e volentieri tramite bot adibiti proprio a tale scopo, a cifre da capogiro.

Come segnala GameSpot, ci sono PS5 che stanno venendo vendute a cifre al loro picco persino intorno ai 12.000 euro su eBay.

Nella fattispecie parliamo di un pre-order confermato per la PlayStation 5 Digital Edition, quindi neppure della console vera e propria, all’apertura dello scorso settembre.

Oggi, in media, una PS5 viene rivenduta in questi giorni per cifre tra gli $850 e i $1200, mentre il prezzo reale parte da €399 con la Digital Edition e €499 con l’edizione completa di lettore ottico.

Un’asta di recente ha visto lievitare il prezzo della console a $1645, con 34 offerte di giocatori desiderosi di mettere le mani subito su una nuova PlayStation.

Anche Xbox Series X e S sono state al centro di aste simili, sebbene a cifre molto più contenute ($800 per la prima e $450 per la seconda, in media).

Mentre eBay ha dato via libera a queste rivendite dai prezzi gonfiatissimi, Amazon sta attualmente impedendo ai venditori esterni di introdurre PS5 nel suo listino, proprio per bloccare sul nascere questo fastidioso fenomeno.

Va precisato comunque che Sony prevede di immettere sul mercato più console prima e dopo Natale, e che quindi il nostro suggerimento è sempre attendere la disponibilità del prodotto al suo prezzo di partenza anziché alimentare questo mercato.