PS5 registrerà le chat dei party: Sony spiega come funzionerà

La privacy è sempre un tema delicato e nell’ultimo update di PS4, la versione 8.00, Sony ha apportato alcune modifiche abbastanza sensibili che hanno fatto partire il dibattito nella sua community in vista di PS5.

Gli utenti PlayStation 4 stanno infatti ricevendo notifiche mai viste prima all’apertura di un party, relativamente alla possibilità che le loro conversazioni vengano registrate.

Questa scoperta ha prevedibilmente infastidito molti utenti, al punto che la casa giapponese ha dovuto chiarire il significato di tali notifiche.

Come spiegato dal platform owner, al momento non sta venendo registrato alcunché, poiché la funzionalità della registrazione delle chat nei party sarà un’esclusiva di PS5.

Inoltre, quando verrà introdotta la nuova console, le registrazioni non saranno avviate da Sony o in automatico, garantisce la casa nipponica, ma potranno essere eseguite soltanto dai partecipanti ai party.

Questi potranno poi decidere se inviare o meno le registrazioni al produttore ai fini della moderazione, perché intervenga per prendere provvedimenti su un utente molesto, ad esempio.

«La registrazione della chat vocale per la moderazione è una feature che sarà disponibile su PlayStation 5 quando uscirà, e permetterà agli utenti di registrare le chat vocali e fornirle per un processo di moderazione», è stato chiarito in una nota.

«Il pop up che state vedendo su PS4 in questo momento è per farvi sapere che, quando partecipate ad una chat con un utente PS5 (dopo il lancio), questi potrebbe fornire tali registrazioni dalla sua PS5 a SIE».

Per il momento, insomma, nessuno sta registrando alcunché, o almeno questo afferma Sony, su un tema che evidentemente è destinato a far discutere a lungo.

Presumibilmente, la registrazione delle chat vocali è una delle nuove funzionalità dell’interfaccia utente di PlayStation 5, tenuta ancora sotto chiave.

Si pensava che il reveal potesse avere luogo questa settimana, dopo un teaser di Burger King, ma quella pista è presto tramontata.