Vuoi vincere una PS5? Provaci da Burger King (negli USA)

Come saprete fin troppo bene, mettere mano a una PS5 sta diventando un’impresa, specie per la chiusura dei preordini poco dopo la messa in vendita (anche in Italia).

Nonostante ciò la data di uscita si avvicina ma a quanto pare i giocatori americani avranno presto l’occasione di mettere mano alla console grazie a un concorso indetto da una nota catena di fast food (presente e attiva anche nel nostro paese).

Sony e Burger King hanno infatti dato il via a un vero e proprio concorso speciale che consente di vincere la nuova console next gen. Con l’acquisto di un pasto di soli 5 dollari, verrà dato modo ai partecipanti di prendere parte a un’estrazione che consentirà infatti di vincere una PlayStation 5 nuova di zecca.

Un'immagine di PS5.

Purtroppo, com’è facile immaginare, l’offerta è al momento ad uso e consumo del pubblico americano (non sembra infatti prevista alcuna iniziativa del genere nel nostro paese, al momento in cui scriviamo). Il regolamento lo si può trovare nel sito ufficiale.

Poco sotto, un video promozionale dell’iniziativa speciale indetta dal colosso americano del fast food.

Dopotutto, pochi giorni fa era apparso un misterioso teaser che anticipava a un qualche tipo di collaborazione tra Sony e Burger King, teaser che sembrava anticipare del resto anche il suono d’avvio della dashboard di PS5.

Avete già letto in ogni caso che il PlayStation Store via web si prepara a un cambio di look per il prossimo mese di novembre? E la la notizia secondo la quale togliere i pannelli bianchi di PlayStation 5 potrebbe in qualche modo graffiare l’interno della console?

Ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero che PS5 è attesa in Europa (Italia inclusa) per il 19 novembre 2020 a 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per quello digital.

Le due piattaforme sono dotate delle stesse specifiche tecniche, sebbene la seconda – che costerà 100€ in meno rispetto alla sua “sorella maggiore” – farà in ogni caso a meno del lettore Blu-ray Disc.