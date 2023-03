PS5, quali sono i videogiochi più amati dai fan? Ecco i vincitori (e non c’è Elden Ring)

Nelle scorse ore si è ufficialmente concluso il sondaggio «Scelti dai giocatori: il meglio di PS5» condotto dal PlayStation Blog ufficiale: l’obiettivo di Sony era chiedere ai fan quali fossero i migliori videogiochi disponibili sulla console di ultima generazione.

PlayStation 5 è ormai diventata molto più semplice da acquistare, grazie alle nuove scorte immesse sul mercato nelle ultime settimane (trovate il bundle con God of War Ragnarok su Amazon): per questo motivo, Sony ha chiesto a chi già possiede una console di aiutare i potenziali nuovi acquirenti con le proprie scelte preferite.

La casa di PlayStation ha dunque chiesto agli utenti di eleggere i propri videogiochi preferiti in base a 4 categorie: migliore utilizzo del DualSense, miglior gioco indie, migliore grafica e miglior gioco PS5.

Pochissimi istanti fa sono stati pubblicati tutti i vincitori, che troverete riepilogati anche nella seguente immagine promozionale: curiosamente, vale la pena di segnalare che Elden Ring non è riuscito a guadagnare neanche uno di questi 4 premi.

Il prodotto scelto come miglior videogioco in grado di sfruttare le feature del DualSense è Astro’s Playroom: una vittoria ampiamente meritata, dato che il titolo incluso con le console next-gen riesce a dimostrare perfettamente tutte le funzionalità del nuovo controller wireless. Tra le menzioni d’onore invece troviamo Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Ratchet & Clank Rift Apart.

Per quanto riguarda invece il miglior gioco indie disponibile su PS5, ad avere la meglio è stato il sorprendente Stray, già candidato lo scorso anno al GOTY 2022 insieme a produzioni come Elden Ring e God of War Ragnarok. Hades riesce solo a conquistare una menzione d’onore, insieme a SIFU e al delizioso Kena Bridge of Spirits.

Il titolo che ha invece vinto sia il premio di miglior grafica che di miglior gioco PS5 in assoluto è stato invece God of War Ragnarok, l’ultima incredibile avventura di Kratos che ha conquistato milioni di fan. Horizon Forbidden West ed Elden Ring compaiono tra le menzioni d’onore in entrambe le categorie, insieme a The Last of Us Part I per il premio grafico e Ghost of Tsushima Director’s Cut come miglior gioco.

Il successo di PS5 sembra ormai pienamente consolidato: secondo quanto riportato dagli analisti, le vendite sarebbero già superiori di quasi il doppio rispetto a Xbox Series X|S, con un divario che parrebbe destinato ad aumentare.

Restando in tema di migliori giochi disponibili sulla console next-gen, da pochi giorni è ufficialmente disponibile sul mercato anche PS VR2, con tantissimi giochi che potete già provare gratuitamente. Se aveste bisogno di una mano a scoprire i migliori da recuperare il prima possibile, potete dare un’occhiata alla nostra classifica.