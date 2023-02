PS5 celebra il lancio di PlayStation VR 2 con tanti nuovi giochi gratis in prova

Da oggi è ufficialmente disponibile sul mercato PlayStation VR 2, il visore per la realtà virtuale pensato esclusivamente per PS5, accompagnato da una line-up di grandi produzioni e anche esclusive come Horizon Call of the Mountain.

In vista del lancio sul mercato del nuovo visore (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), Sony ha annunciato di aver fatto una gradita sorpresa a tutti gli utenti: da questo momento è possibile provare gratis molti dei nuovi giochi esclusivi per la realtà virtuale.

Le nuove demo sono già disponibili in questo momento: a differenza di quanto accaduto nel caso dei giochi in prova esclusivi, possiamo confermare che non sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus Premium per poterle scaricare.

Come riportato anche dal PlayStation Blog italiano, l’iniziativa permetterà agli utenti di iniziare a sfruttare al meglio il loro visore, provando un ampio catalogo di titoli prima di scegliere quali giochi acquistare.

Nel comunicato ufficiale, che annuncia anche l’arrivo di altri 10 giochi al day-one del visore, Sony ha infatti svelato che da questo momento è già possibile provare tante nuove demo gratis, senza alcun costo o abbonamento aggiuntivo necessario:

«Quando i giocatori acquisteranno un visore PS VR2, avranno la possibilità di provare un assaggio dei titoli accedendo a demo o prove dei giochi. Inizialmente i giocatori vedranno i contenuti di prova durante la procedura di onboarding, nonché sul PlayStation Store. Questi contenuti includono demo o prove di Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge e molto altro ancora. I contenuti possono variare in base all’area geografica».

Sul PlayStation Store ufficiale è già possibile effettuare una ricerca specifica con tutti i giochi disponibili per PS VR 2, direttamente dalle vostre PS5 o dal browser web.

Possiamo confermarvi che le prime demo sono già disponibili: per poterle scaricare sui vostri dispositivi, non dovrete fare altro che accedere manualmente alla pagina del titolo che più vi interessa e selezionare l’opzione relativa alla versione di prova gratuita.

Se siete curiosi di saperne di più su questo nuovo ambizioso prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione di PlayStation VR 2 e alla nostra guida completa dedicata, con tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Restando in tema di regali, segnaliamo che proprio poche ore fa sono stati resi disponibili numerosi giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium, tra i quali segnaliamo anche Horizon Forbidden West.