La più «inutile» esclusiva PS2 sta per avere un sequel, su PS5

Fantavision è un gioco puzzle-ritmico uscito per PS2 al lancio, nel lontano 2000, e in qualche modo è diventato un piccolo classico di culto.

La serie è rimasta inattiva da allora, rendendo in breve tempo il gioco (che eccezionalmente trovate ancora su Amazon) il più “inutile” tra quelli disponibili al lancio della storica console Sony a 128-bit.

Ora, però, lo sviluppatore Cosmo Machia Inc. ha deciso di realizzare un sequel del gioco, pensato per la nuova VR PlayStation, chiamato Fantavision 202X.

Come riportato anche da Game Informer, il titolo fa parte di una nuova line-up di giochi previsti nel corso del prossimo anno per PS VR2.

«Il gioco è una combinazione artistica di azione, sparatorie, strategia ed enigmi», si legge nel blog. «Il visore PS VR2 e il controller PS VR2 Sense offrono un’esperienza immersiva per riempire il cielo stellato di fuochi d’artificio scintillanti».

In Fantavision 202X, l’obiettivo sarà quello di catturare almeno tre fuochi d’artificio dello stesso colore e spararli nel cielo notturno.

Ma non solo: sarà anche possibile catturare fuochi d’artificio di colori diversi, utilizzando effetti pirotecnici e sparandoli con la Daisy Chain, in grado di combinare più colori.

Con PS VR2, si “catturano” i fuochi d’artificio mirando e premendo il grilletto del controller. Quindi, sarà poi possibile sparare il fuoco d’artificio premendo il tasto cerchio.

Inoltre, raccogliendo gli oggetti durante le sessioni servirà ad avviare la modalità bonus del gioco, Starmine. «Oltre alla modalità per giocatore singolo, è disponibile anche una modalità replay», si legge sul PlayStation Blog.

«È possibile cambiare il punto di vista della telecamera per ottenere incredibili replay, fermare il tempo per godersi lo spettacolo, aggiungere diversi effetti e altro ancora. È anche possibile sperimentare le vibrazioni dei fuochi d’artificio attraverso il feedback aptico, in modo da assorbire appieno lo spettacolo pirotecnico mozzafiato».

Fantavision 202X arriverà in esclusiva su PS VR2 il 22 febbraio 2023, ossia durante il day-one del nuovo visore PlayStation per la realtà virtuale.

Ricordiamo che alcune settimane fa è stato confermato il mancato supporto di PS VR2 ai videogiochi eseguibili su PS4 e PS5 tramite il primo PS VR.