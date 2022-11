Playstation VR 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Successore di quel Playstation VR per PS4 che ha aperto le porte della realtà virtuale anche a coloro che non volevano, o non potevano, avere un PC abbastanza performante e occuparsi di complicate configurazioni, Playstation VR 2 porterà l’esperienza a un livello superiore, grazie anche alla potenza di PS5.

Come affermato anche da Hideaki Nishino, vicepresidente senior della pianificazione e gestione della piattaforma di Sony Interactive Entertainment, «PlayStation VR 2 porta il gioco in realtà virtuale a un livello completamente nuovo, offrendo un maggiore livello di presenza e consentendo ai giocatori di catapultarsi all’interno dei mondi di gioco come mai prima d’ora». L’idea alla base della nuova esperienza in realtà virtuale targata PlayStation è infatti quella che «indossando il visore e con i controller in mano, i giocatori potranno vivere esperienze ancora più intense come mai prima d’ora, grazie alla creatività degli universi di gioco realizzati dai nostri brillanti sviluppatori e alle più recenti tecnologie integrate nell’hardware».

Il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony ha come obiettivo quello di offrire un’esperienza visiva ad alta fedeltà grazie anche e soprattutto all’utilizzo dei 4K HDR, campo visivo di 110 gradi e rendering foveated. Il display OLED permetterà ai giocatori di ammirare una risoluzione dello schermo di 2000×2040 per occhio, oltre a una frequenza fotogrammi impostata su 90/120 Hz.

Da non sottovalutare neppure il rilevamento del controller basato sul visore, visto che grazie ad esso PlayStation VR 2 sarà in grado di rilevare il giocatore e il controller attraverso le telecamere integrate nel visore stesso. Inoltre, il feedback del visore è una nuova funzione sensoriale atta ad aumentare le sensazioni dell’azione di un determinato gioco, mentre la tecnologia Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 darà inoltre modo ai suoni dell’ambiente di un gioco di aumentare esponenzialmente, facendo così accrescere anche il coinvolgimento dell’utente.

Playstation VR 2 sarà lanciato il 22 febbraio 2023.

