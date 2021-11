PS5 potrebbe ricevere a breve un aggiornamento davvero importante

Un nuovo brevetto di Sony suggerirebbe che un grande cambiamento in arrivo su PS5, più in particolare legato a doppio filo alla UI (ovvero la User Interface), un qualcosa che potrebbe riguardare anche tutte le future console PlayStation.

In questi mesi i possessori di DualSense hanno avuto modo di testare varie modifiche al firmware della piattaforma current-gen, a cui presto potrebbero accostarsi altre novità di un certo spessore.

Del resto, un brevetto chiamato “Cover for Electronic Device” ha mostrato di recente quelle che sembrerebbero essere le scocche ufficiali colorate per PS5.

Senza contare che da poco Mark Cerny ha avuto modo di spiegare più dettagliatamente il processo di creazione di PS5 e sul come sia stato deciso di implementare diverse feature.

Come riportato da PlayStation Lifestyle, il nuovo brevetto descrive un sistema che permette ai giocatori di passare ad altre applicazioni sulla loro console senza dover abbandonare un gioco.

Si tratterebbe di fatto di un grande passo avanti rispetto all’attuale UI, che costringe i giocatori a tornare al menu iniziale prima di poter entrare in altre applicazioni.

Depositato all’inizio di questa estate e pubblicato il 18 novembre 2021, il brevetto si concentra su una finestra UI che farebbe la sua comparsa sopra a un determinato gioco in esecuzione.

Attraverso questa finestra, i giocatori sarebbero in grado di accedere ad altre applicazioni come la musica in streaming, il PlayStation Store e altro ancora.

Il brevetto fa notare, tuttavia, che lo streaming della musica potrebbe richiedere al giocatore “di mettere in pausa l’esecuzione dell’applicazione del gioco, tornare alla home page e selezionare l’icona dello streaming musicale”.

Potete visionare voi stessi i concept del brevetto ufficiale poco sotto:

Inoltre, i giocatori potranno accedere alla loro applicazione preferita attraverso una serie di interfacce chiamate “Action Cards”. Queste possono essere richiamate o riposte utilizzando la nuova finestra pop-up dell’UI, nel punto scelto dal giocatore.

Infine, dovrebbero essere incluse anche varie opzioni di visualizzazione, tra cui una modalità picture-in-picture per lo streaming della musica, così come una modalità pin-to-side che colloca l’applicazione oltre allo schermo di gioco.

Ricordiamo ad ogni modo che su SpazioGames vi abbiamo proposto uno speciale davvero molto intimo e personale dedicato al primo anniversario di PlayStation 5, davvero da non perdere.