PS5, nuovo aggiornamento disponibile da oggi: ecco tutte le novità

Dopo aver precedentemente testato la patch nelle scorse settimane in alcuni paesi selezionati e in versione beta, la versione 7.0.0 di PS5 è ufficialmente disponibile da oggi in tutto il mondo, incluso naturalmente anche il territorio italiano.

Tutti gli utenti che possiedono la console next-gen di casa Sony (la trovate su Amazon) potranno dunque aggiornare il firmware per approfittare di tante utili funzionalità, svelate nel dettaglio appena un mese fa e testate appositamente da alcuni utenti prima del lancio globale.

La novità più interessante tra le numerose feature già segnalate è indubbiamente il VRR a 1440p: questo significa che anche i giocatori che preferiscono utilizzare un monitor 2K potranno usufruire di una delle feature grafiche più utili nel gaming.

È stata inoltre confermata la piena compatibilità con Discord: adesso potrete unirvi alle chat vocali direttamente tramite la console, rendendo ancora più semplice comunicare con i vostri amici durante le partite online.

La nuova patch introduce anche nuove feature di accessibilità, ovvero la possibilità di caricare immediatamente gli screenshot alla PlayStation App per dispositivi mobile, la migrazione facilitata di dati e salvataggi da PS4 a PS5 o tra due console next-gen differenti, miglioramenti per il lettore dello schermo e gli aggiornamenti via wireless del DualSense.

Quest’ultima feature è particolarmente comoda per la maggior parte dei giocatori: non sarà dunque più necessario collegare con un cavo il vostro controller, ma potrete aggiornarlo anche senza fili — proprio come già accade nelle console rivali Xbox.

Se queste novità non fossero sufficienti, segnaliamo anche la possibilità di catalogare tutti i vostri giochi con filtri personalizzati, impostare le vostre personalizzazioni preferite per i giochi online e un miglioramento all’interattività con i vostri amici dalla console.

Il blog ufficiale di PlayStation ha annunciato che il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di roll-out globale in tutto il mondo e dovrebbe essere già disponibile: controllate dunque la vostra PS5 per poter avviare il download il prima possibile. Se non dovesse essere ancora disponibile, vi suggeriamo di riprovare dopo qualche minuto.

Dopo un lunghissimo periodo di crisi, la console di Sony è ormai diventata più facilmente acquistabile sul mercato: grazie alle nuove scorte, PS5 è riuscita a superare anche le recenti vendite di Switch.

Nelle prossime settimane dovrebbe inoltre essere disponibile una nuova edizione limitata, ma sfortunatamente non sembra essere prevista per il territorio italiano.