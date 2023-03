Ora che si trova, PS5 si sta facendo valere anche su Switch

Quelli vissuti ultimamente dalle nuove console sono stati anni piuttosto surreali: da quando è stata lanciata a fine 2020, infatti, PS5 solo di recente è riuscita a diventare disponibile più o meno normalmente, con buona pace dei bagarini che avevano infestato il mercato negli ultimi due anni.

Ora che, quindi, i consumatori riescono a trovare più facilmente la console nei negozi, è possibile osservare con interesse i primi numeri relativi al suo andamento. Da ormai qualche settimana, ad esempio, PlayStation 5 si sta imponendo sul mercato giapponese, riuscendo anche a scalzare nelle classifiche sui sette giorni la sempreverde Nintendo Switch.

Proprio Switch, come sappiamo, è fortissima sul mercato di casa: la piattaforma di Nintendo (che trovate su Amazon) ha superato ampiamente i 25 milioni di console nel solo Giappone, ma in questi ultimi giorni PS5 sta riuscendo a imporsi con un passo costante.

PS5 finalmente si trova nei negozi ed è ora possibile guardare i dati con un occhio più analitico

Secondo i dati diffusi da Famitsu (thanks, Gematsu) in merito alla settimana dal 20 al 26 febbraio, infatti, PS5 ha messo insieme 77.281 unità con la versione standard, a cui si sommano le vendite di 14.448 unità dalla versione digital.

Switch OLED si è “accontentata” della seconda piazza, con 40.992 unità vendute in settimana, seguita dalle 11.226 di Switch Standard e 9.166 della Lite.

In pratica, sommando tutti i numeri, nella settimana PS5 ha venduto con i due modelli (usciti entrambi nel 2020) 91.729 unità, Switch con i suoi tre modelli (del 2017, 2019 e 2021) è arrivata a 61.384 unità complessive.

Il mercato giapponese rimane ancora, invece, molto difficile da conquistare per l’americana Xbox, che fatica ad arrivare alla soglia delle 1.000 unità settimanali. Certo, le cose potrebbe cambiare in futuro, considerando che qualcosa continua a muoversi per l’atteso videogioco di Hideo Kojima per Xbox – e sappiamo quanto i giocatori giapponesi siano attenti e affezionati agli autori di casa.

Le basi installate complessive, al momento, parlano di 2.978.700 unità dal lancio per le due PS5, mentre Switch vola addirittura a 28.373.191 nel solo mercato di casa, dal 2017 e tutti i modelli inclusi. Una soglia che la console Sony riuscirà a eguagliare, con gli anni? Staremo ovviamente a vedere.

Vendite console in Giappone

(Dal 20 al 26 febbraio, tra parentesi le vendite totali dal day-one in poi)

Di seguito, le classifiche complete pubblicate da Famitsu per le vendite console sul mercato giapponese.