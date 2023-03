Questa PS5 «farà canestro» con chi ama le edizioni limitate

Il 2023 ha visto un vero e proprio rilancio per PS5, considerato che il problema legato alle scorte sembra essersi (quasi) risolto. Ora, però, Sony ha appena mostrato una console davvero molto speciale.

Lasciando da parte DualSense Edge, il controller di fascia alta per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), il colosso nipponico avrebbe in mente di rilasciare un modello di PlayStation 5 più unico che raro.

Quindi, in attesa che la cosiddetta ‘seconda fase’ di PS5 prenda il via, la compagnia ha mostrato un modello di console dedicato a una star dell’NBA.

Come riportato anche da Game Informer, infatti, la PlayStation 5 dedicata a LeBron James sarà sicuramente l’oggetto del desiderio per moltissimi fan americani e non solo.

Sony ha annunciato una nuova iniziativa chiamata PlayStation PlayMakers, visto che la compagnia collaborerà con celebrità fan del marchio per “celebrare la loro passione per i giochi e la PlayStation” creando esperienze uniche per i giocatori.

Uno di questi nomi famosi è quello della superstar dell’NBA LeBron James, che ha contribuito a progettare una versione in edizione limitata di PlayStation 5.

Questa speciale console con tanto di controller DualSense 5 a tema sono stati co-progettati da James in persona e verranno distribuiti in alcuni paesi selezionati.

L’hardware è impreziosito da elementi artistici (tra cui le immancabili corone) e da messaggi personali di ispirazione di LeBron.

Non si sa ancora nulla sul prezzo, ma al momento è possibile preordinare la PS5 sole solo attraverso direct.playstation.com. È possibile leggere le dichiarazioni ufficiali di LeBron relative a progetto visitando il PlayStation Blog.

Al momento non è chiaro se la console in questione sbarcherà anche in Italia, anche se al momento in cui scriviamo è davvero improbabile.

Tra gli altri grandi nomi coinvolti in PlayStation PlayMakers figurano la star della musica country Jimmie Allen, l’attore e comico King Bach e altri atleti professionisti come Nigel Sylvester di BMX, NaLyssa Smith, All-Rookie della WNBA, le star della NFL Ja’Marr Chase e CeeDee Lamb, la freestyler francese Lisa Zimouche e la stella del calcio belga Romelu Lukaku.

Restando in tema, PlayStation Blog ha dato il via a un sondaggio in cui potete votare il miglior nuovo gioco uscito a febbraio 2023.

Ma non solo: ogni mese vi guideremo tra le varie novità, in modo da non perdervi tutto quello che sta arrivando sull’ammiraglia di casa Sony, a partire da questo marzo.

Infine, da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di marzo: dategli un’occhiata.