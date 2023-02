PS5, annunciato il nuovo aggiornamento in versione beta: ecco tutte le novità in arrivo

Con un annuncio a sorpresa, Sony ha appena svelato di aver appena rilasciato per alcuni utenti selezionati un nuovo aggiornamento per PS5, attualmente in versione beta ma che nelle prossime settimane dovrebbe essere disponibile anche al grande pubblico.

In un comunicato rilasciato sul proprio blog ufficiale, la compagnia ha infatti annunciato di aver scelto diversi candidati da Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia per testare in anteprima le imminenti novità: sfortunatamente, l’Italia sembra essere stata esclusa da questa preview della nuova patch.

La nuova patch consentirà dunque di provare in anteprima alcune delle novità più richieste, tra le quali segnaliamo indubbiamente il VRR a 1440p, ideale per chi vuole godersi con monitor 2K produzioni come God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon).

Ma questa è solo una delle numerose opzioni che saranno disponibili nel nuovo update, descritte dettagliatamente nel blog ufficiale e che, anche se la patch non è ancora arrivata nel nostro territorio, varrà la pena di scoprire per il prossimo futuro.

Una delle novità ormai annunciate da tempo e che, con molta probabilità, verrà introdotta già nella patch 7.00 sarà la compatibilità ufficiale con Discord: con il nuovo aggiornamento sarà ancora più facile unirsi a una chat vocale per comunicare con i vostri compagni direttamente su console.

Sarà migliorata anche l’interattività con i vostri amici: potrete richiedere uno screen share o avviarne uno direttamente dal profilo di un vostro contatto, oltre a scoprire una nuova schermata dedicata ai titoli che i vostri amici stanno giocando e alla possibilità di unirsi in partita direttamente dal party.

Inoltre, potrete migliorare l’organizzazione del vostro catalogo di giochi con filtri personalizzati e stabilire comodamente le impostazioni preferite per il gioco online, decidendo chi potrà entrare nelle vostre partite in multiplayer.

La nuova patch in versione beta introduce anche nuove feature di accessibilità: la possibilità di caricare immediatamente gli screenshot alla PlayStation App, una migrazione facilitata dei dati e i salvataggi da console PS4 a PS5 o tra due console next-gen differenti, miglioramenti per il lettore dello schermo e la possibilità di aggiornare il DualSense anche via wireless, attualmente disponibile solo con un cavo USB.

Un’ultima feature significativa, ma attualmente prevista per il lancio soltanto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, è la possibilità di avviare la registrazione delle vostre clip di gioco direttamente con i comandi vocali: si tratta soltanto di una preview e attualmente non è chiaro se sarà disponibile anche in via globale.

Ricordiamo che l’ultima patch è stata resa disponibile quasi un mese fa ed era dedicata principalmente alla compatibilità con i nuovi controller DualSense Edge. Il prossimo aggiornamento dovrebbe invece rivelarsi molto più corposo, ma dovremo necessariamente attendere per scoprire la data di lancio ufficiale.

Se fate invece parte dei numerosi giocatori che stanno ancora attendendo di riuscire ad acquistare una PS5, Sony ha annunciato che finalmente da quest’anno sarà più facile riuscire ad acquistarne una: la crisi di scorte è, di conseguenza, ormai prossima a diventare un lontano ricordo.