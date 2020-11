PS5, MediaWorld sta facendo partire i primi ordini in Italia!

PS5 è arrivata nei negozi americani lo scorso 12 novembre, mentre in Europa (e in Italia) sarà acquistabile solo dal 19 novembre, perlomeno chi ha avuto la prontezza di preordinare un’unità nelle scorse settimane.

In attesa di scoprire se e quando gli ordini di PlayStation 5 prenderanno nuovamente il via (si parla che alcune scorte torneranno disponibili prima e dopo il periodo natalizio), sembra che la catena MediaWorld stia inviando le prime mail ai propri clienti, in cui si conferma l’avvenuta spedizione ai negozi (dove potranno ritirarla poi fisicamente).

Poco sotto, il messaggio ricevuto pochi minuti fa dal nostro collega Paolo Sirio:

Al momento in cui scriviamo, non ci risulta che altre catene come Amazon e GameStop abbiano fatto partire i preordini della console. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più (in caso riceviate qualche mail o comunicazione, fatecelo sapere).

Leggi anche: Alcuni ordini di PS5 Digital Edition contengono quella con lettore ottico

Ricordiamo anche che su SpazioGames vi abbiamo proposto un coverage più completo, tanto che potete anche trovare una comoda pagina unica di riepilogo su tutti i contenuti a tema PS5, realizzati dalla redazione con lo scopo di aiutare i nostri lettori su tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova piattaforma next-gen di Sony.

Ma non solo: per venirvi ancora di più incontro, poche ore fa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine anche delle FAQ in cui abbiamo deciso di rispondere alle vostre domande più frequenti, sia quelle relative al DualSense, che quelle sulla retrocompatibilità, passando per la ventilazione, l’SSD della console e molto, molto altro ancora.

PS5 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni: una con lettore ottico (in grado quindi di leggere tutti i giochi in formato fisico Blu-ray Disc) venduta a 499,99 euro, e una seconda Digital Only (priva quindi della possibilità di leggere i giochi su disco), proposta a 399,99 euro.