Volete navigare sul web con PS5? Non al lancio

PS5 è ormai alle porte: la nuova console Sony è infatti prevista in Europa tra una decina di giorni, dando così via alla next-gen di casa PlayStation.

Ora, attraverso il blog ufficiale di PlayStation, un articolo dedicato alle domande e le risposte più frequenti su PlayStation 5 da parte dell’utenza, ha evidenziato un dettaglio che denota una (piccola) mancanza della console, perlomeno al lancio.

Un'immagine di PS5.

A differenza di PlayStation 4 (e PlayStation 3), la nuova PS5 non avrà infatti un’applicazione browser web. Tradotto in altre parole, non si potrà navigare in rete con la prossima console, almeno al Day One.

Ecco, infatti, la risposta ufficiale alle FAQ sul blog PlayStation.

No, il sistema PS5 non include un’app per browser web dedicata.

Sicuramente, non si tratta di un’assenza così grave da pregiudicare la quantità (e la qualità) di feature proposte dalla nuova piattaforma, anche per via del fatto che sono davvero pochi i giocatori che decidono di usare una console PlayStation per navigare in rete, specie nel 2020.

Ad esempio, sempre durante la giornata di oggi Sony ha confermato che i titoli PS5 potranno essere giocati su PS4 grazie ad un’applicazione di gioco in streaming, ossia l’app PlayStation 5 Remote Play, aggiunta automaticamente a PS4 (e che non richiede alcun download aggiuntivo).

PlayStation 5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni ben distinte: la prima con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc (a 499,99 euro) e una seconda priva del lettore e quindi in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale (a 399,99 euro).