Un’app ufficiale Sony permette di giocare titoli PlayStation 5 su PS4

I titoli PS5 potranno essere giocati su PS4, grazie ad un’applicazione di gioco in streaming arrivata a sorpresa sulla console current-gen.

L’app PlayStation 5 Remote Play è stata aggiunta automaticamente a PS4 ed è possibile trovarla senza neppure effettuare un download.

Tuttavia, per funzionare, quest’applicazione – che era attesa su PC e smartphone – ha bisogno che venga abilitata la feature del remote play su PS5 per funzionare.

Attualmente, inoltre, il funzionamento dell’app in sé non è stato ancora sbloccato, per cui le unità distribuite per le recensioni non possono ancora metterla in uso.

Tuttavia, è stato possibile scoprire, avviandola, che i giocatori potranno streammare contenuti da PS5 a PS4 nelle risoluzioni 540p, 720p come standard e 1080p, una risoluzione superiore al picco attuale come rivelato nei mesi scorsi.

Non è stato ancora possibile testare l’applicazione in sé, come sopra, ma ci si aspetta di poterci giocare titoli PlayStation 5 con il DualShock 4.

Questa sarebbe una piccola chicca riservata al remote play, dal momento che il DualShock 4 non funziona su PS5 se non su titoli nativi per PlayStation 4.

Curiosamente, il DualSense – che non funziona su PS4 in nessun modo – è stato fatto partire abbastanza agilmente su PS4.

Aspettiamo un annuncio ufficiale ad ore, a questo punto, per confermare tutti i particolari su quest’inattesa applicazione per la console (ancora per qualche giorno) current-gen.