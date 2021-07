PS5, la next-gen “sbarca” su PC: nuovo titolo compatibile con DualSense

Il “sodalizio” tra PlayStation e PC passa anche per degli eventi minori rispetto alla pubblicazione dei giochi, e uno di questi riguarda ancora una volta DualSense e le sue feature.

Le caratteristiche peculiari del controller di Sony potranno infatti essere pienamente sfruttate in un altro titolo disponibile su PC: stiamo parlando di Assassin’s Creed Valhalla.

Circa due mesi fa vi avevamo comunicato la compatibilità riscontrata in Metro Exodus Enhanced Edition in seguito all’ultimo aggiornamento dedicato allo shooter di 4A Games.

Ma non è l’unica novità arrivata in tempi recenti per quanto riguarda DualSense: anche Ratchet & Clank Rift Apart ha saputo sfruttare in modo particolare una caratteristica del fedele compagno di PS5.

Stavolta la notizia arriva direttamente da Reddit, nello specifico da un post nel quale un utente ha comunicato di aver scoperto che l’ultimo titolo della saga degli assassini supporta pienamente grilletti adattivi e feeback aptico.

In merito alla prima feature, se siete in possesso di Assassin’s Creed Valhalla su PC potrete notare la sua implementazione utilizzando l’arco (via ResetEra).

Per la seconda, invece, dovrete cimentarvi in un combattimento o semplicemente immergervi in acqua. L’utente ha aggiunto che le caratteristiche di DualSense sono sfruttabili solo nel caso in cui il controller venga collegato tramite cavo USB.

L’autore del post si è detto sorpreso della scoperta, e sostiene di non aver mai sentito parlare di questa possibilità prima di averla provata di persona.

I commenti degli utenti non si sono fatti attendere, e in molti hanno già confermato quanto riportato dal videogiocatore, sostenendo che il controller è effettivamente del tutto supportato.

Qualche voce fuori dal coro ha avuto da ridire sul fatto che, per beneficiare del feedback aptico e dei grilletti adattivi, sia necessario ricorrere a un collegamento via cavo, aggiungendo la speranza che «Sony possa pubblicare presto dei driver» per risolvere il “problema”.

In tempi recenti, DualSense è riuscito a sorprendere gli utenti grazie a una funzionalità nascosta che farà felici tutti gli appassionati di musica.

In mezzo a tante belle notizie c’è spazio anche per una di tutt’altra natura: PlayStation Plus ha raccolto il parere negativo di GamesIndustry relativo alla gestione del salto generazionale dei titoli da PS4 a PS5.

Anche gli sviluppatori indie hanno avuto qualcosa da ridire, stavolta in merito al trattamento “sbilanciato” riservato da Sony ai titoli AAA rispetto a quello destinato ai titoli indipendenti.