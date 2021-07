Gli sviluppatori indie “odiano” PS5: è polemica

Solo pochi giorni fa, un publisher indipendente ha espresso un amaro disappunto nei confronti di PS5, diventando presto virale sui social.

Iain Garner (questo il nome dell’addetto ai lavori) ha dichiarato infatti che sulla console che ha dato i natal al recente Ratchet & Clank Rift Apart sarebbe troppo difficile emergere come piccola realtà indipendente.

Se le parole dell’uomo sono state sicuramente ascoltate con molta attenzione dalla community, ora è il sempreverde Jason Schreier a gettare ulteriore benzina sul fuoco.

Sebbene Sony abbia sempre dato spazio alla scena indipendente, grazie anche ai PlayStation Indies, via Bloomberg Schreier ha sollevato una lamentela generale ben più diffusa del previsto.

Altri sviluppatori indipendenti hanno infatti condiviso dei grafici che mostrano che solo una parte delle vendite dei loro giochi era su PlayStation.

Un fattore, hanno affermato, relativo anche al fatto che le altre piattaforme “concorrenti” sono più flessibili nel consentire la vendita dei giochi.

Lo stesso Garner ha affermato che su Xbox e Switch è possibile vendere giochi scontati dopo poche settimane senza troppi sforzi, mentre PlayStation non offre questa opzione.

La strategia di Sony negli ultimi anni è stata quella di dare la priorità ai grandi Tripla A, talvolta a scapito dei team (e dei giochi) più piccoli.

Per il colosso nipponico, questo modo di approcciarsi al mercato ha funzionato finanziariamente, ma potrebbe costare caro agli sviluppatori dell’azienda che producono giochi più piccoli.

Matthew White, che gestisce un piccolo editore di videogiochi chiamato Whitethorn Games, ha dichiarato in un’intervista che a volte ci vuole molto tempo per ottenere risposte a semplici domande rivolte a Sony.

Curioso come PlayStation 4 sia diventata leader di mercato in parte anche grazie al suo supporto nei confronti degli indie.

Ora, con PlayStation 5 nelle case di (quasi) tutti i giocatori, l’azienda sembra aver cambiato priorità. Staremo a vedere se questa eco farà cambiare idea a Sony, quantomeno nel medio o breve periodo.

