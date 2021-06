L’ultima esclusiva PS5 svela una feature segreta “cantata” da DualSense

Gli utenti PS5 sono costantemente a caccia di notizie sulle nuove esclusive che andranno ad arricchire il catalogo della loro console di riferimento. L’ultima di queste è Ratchet & Clank Rift Apart, ora protagonista di un curioso segreto.

Il nuovo titolo di Insomniac Games ha consegnato ai fan della longeva saga un episodio degno dell’eredità che porta, in grado di delineare il futuro della serie al netto di una parziale mancanza di coraggio.

Se non avete ancora avuto modo di provarlo ma avete intenzione di farlo, vi suggeriamo di fare un salto sulla nostra recensione, grazie alla quale potrete farvi un’idea precisa su luci e ombre del prodotto.

L’ultima iterazione dell’IP di Ratchet & Clank ha inoltre il pregevole merito di aver reso omaggio a uno sviluppatore scomparso nel 2006, già menzionato in alcuni capitoli precedenti.

A partire dal primo episodio, lanciato sul mercato nell’ormai remoto 2002 con il titolo omonimo uscito su PS2, la saga ha saputo ritagliarsi un posto d’onore grazie a un gameplay vario e rifinito, accompagnato dalla presenza di un corposo arsenale.

Anche in questo caso, Insomniac Games ha reso onore all’illustre passato del marchio, inserendo una lunga serie di armi che non mancheranno di tenervi impegnati nel corso della vostra avventura.

Una di queste è il Pixelatore, un fucile a corto raggio che influisce direttamente (come suggerisce il nome) sulla struttura fisica degli avversari, tramutandoli in pixel.

Utilizzando quest’arma nel nuovo capitolo, sarà possibile scoprire una curiosa feature proveniente direttamente da DualSense, protagonista di una vera e propria performance musicale (via ResetEra):

Fun Fact: the music that plays when you charge the Pixelizer HD actually comes from the DualSense controller's haptics.

Try it yourself.

#RatchetPS5 pic.twitter.com/FrkbfpzkEA

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 19, 2021