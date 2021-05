PS5 in Cina, grande festa di lancio a Shangai (ma c’è un controsenso)

Alcune settimane fa Sony Interactive Entertainment Shanghai ha confermato che PS5 (sia nella sua edizione con lettore ottico che quella all digital) saranno disponibili sul territorio cinese a partire dal 15 maggio prossimo.

Le due piattaforme, disponibili da novembre anche in Italia, saranno acquistabili al prezzo rispettivamente di 3,899 yuan e 3,099 yuan.

Per l’occasione, Sony ha deciso di allestire in queste ore un grande evento nella città di Shangai, proprio per festeggiare il lancio della console (che continua a mietere successi nel resto del mondo).

Come riportato anche da Daniel Ahmad via Twitter, l’evento di lancio si è tenuto presso il West Bund Art Center della città.

Come spiegato dal noto analista, sul posto sono state presenti ben 600 invitati (un numero realmente impressionante, se si pensa alle restrizioni imposte nelle scorse settimane per fronteggiare l’emergenza sanitaria mondiale).

The launch event was held at the West Bund Art Center in Shanghai.

There is some irony to this though, because most of the games playable at the event have not officially been approved for release in China.

