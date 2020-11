PS5, il secondo update ha risolto (almeno) due problemi gravi

PS5 ha ricevuto un update oggi ma, al momento dell’uscita di stamattina, non era chiaro cosa avesse ritoccato.

I problemi emersi in questi giorni sono stati tanti, com’è consuetudine al lancio di un nuovo hardware e forse più, ma Sony ha preso in carico alcune delle richieste più urgenti e sta gradualmente risolvendole a suon di aggiornamenti.

Il secondo update di PS5 porta il sistema operativo alla versione 20.02-02.26.00 ed introduce miglioramenti alle performance generici, e non solo.

«È stato risolto un problema per cui le versioni su disco dei giochi venivano a volte cancellate», si legge nelle note dell’aggiornamento.

«Un problema che impediva al controller wireless di PS5 di essere caricato mentre la console era in modalità riposo, quando collegato alla porta USB Type-A sul fronte usando il cavo USB incluso in alcune console PS5, è stato risolto», inoltre.

Per il momento non sappiamo di altre problematiche risolte, ma non è detto che quel riferimento generale alle performance non ne includa.

Permangono altri bug da risolvere ad esempio, come quello legato al lettore ottico scoperto di recente, per cui il lavoro per ulteriori aggiornamenti di sistema non manca di certo.