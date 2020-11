PlayStation 5 si aggiorna: disponibile nuovo update di sistema

È tempo di un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5. In queste ore, infatti, Sony ha reso disponibile l’update v20.02-2.26, che segue di pochi giorni il precedente v20.02-2.25. Tuttavia, per il momento non sono state diramate informazioni ufficiali né un changelog che possa chiarire quali siano i contenuti dell’aggiornamento: considerando la numerazione, però (che vede cambiare solo l’ultima cifra), è lecito considerarlo un update minore, ossia uno di quelli che si occupano in genere di rendere più stabili le performance di sistema e di porre una pezza alle problematiche emerse in precedenza.

PlayStation 5

In queste ore, a quasi una settimana dal debutto anche in Europa, PlayStation 5 è sotto i riflettori anche per le notizie relative alle sue disponibilità: la console è andata letteralmente a ruba in tutto il mondo e purtroppo abbiamo appreso che alcuni esemplari sono stati arraffati da sciacalli organizzati che intendono poi rivenderli a prezzo maggiorato in Rete. La speranza è che nessuno assecondi i loro prezzi, in modo che atteggiamenti di questo tipo non vengano incoraggiati.

PlayStation 5 ha un prezzo di 499,99€ per l’edizione standard e di 399,99€ per quella digitale, senza lettore blu-ray: pertanto, questo è quanto dovreste pagarla, come deciso da Sony.

Per ogni ulteriore dettaglio sulla console, la sua interfaccia, le sue performance e i giochi a essa dedicati, consultate il nostro ricco hub dedicato.