PS5, il nuovo modello sarebbe imminente: spuntano conferme sulla finestra di lancio

Il noto insider Tom Henderson è tornato a commentare sui social le indiscrezioni riguardanti il presunto nuovo modello di PS5, che nei prossimi mesi dovrebbe sostituire le versioni attualmente in commercio della console next-gen.

Se i rumor fossero confermati, si tratterebbe di una PlayStation 5 senza il lettore ottico, ma che a differenza della versione Digital sarà separato e acquistabile a parte, risparmiando così sul costo di produzione ma lasciando comunque la scelta agli utenti di acquistare esclusive come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) in formato fisico.

L’ultimo aggiornamento al riguardo ci è stato fornito poche settimane fa, quando è stato purtroppo chiarito che tale lettore ottico non sarebbe attualmente compatibile con le versioni Digital, salvo eventuali aggiornamenti o ripensamenti.

Tom Henderson ha però deciso di fornire nuovi aggiornamenti dal proprio account Twitter ufficiale, chiarendo che il nuovo modello di PS5 non sarà una versione “Pro” o “Slim”, ma semplicemente una nuova versione della stessa console già esistente.

Secondo l’affidabile insider, la produzione delle PS5 attualmente disponibili dovrebbe proseguire per tutto il 2023, concludendosi poi entro la fine dell’anno per fare spazio al nuovo misterioso modello.

La produzione della nuova variante della console next-gen, che sostituirebbe dunque a tutti gli effetti sia l’edizione Standard che quella Digital, dovrebbe invece iniziare ad aprile per poi essere disponibile nel mercato globale dal prossimo settembre.

Sony wouldn't cease production of the "gen 1" PS5 if they had different consoles in production for different price points/specs.

The new PS5 will reduce costs in production and shipping because they can produce just one console; with a detachable disc drive.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023