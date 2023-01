PS5, arrivano conferme sul nuovo modello (ma c’è una brutta notizia)

Continua a essere oggetto di forti voci di corridoio il terzo modello di PS5, una versione della console next-gen con lettore ottico rimovibile che dovrebbe sostituire a tutti gli effetti le attuali edizioni di PlayStation 5.

A differenza dell’attuale modello Digital, la nuova versione della console verrebbe infatti offerta senza l’apposito lettore, che sarebbe però acquistabile separatamente, per chiunque preferisse recuperare esclusive come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) in formato fisico.

Questa ipotetica PS5 “slim”, che potrebbe uscire già nel corso del 2023, era stata svelata dall’affidabile insider Tom Henderson, il cui ultimo report parlava di come i prototipi di questo modello sarebbero «perfetti» e potenzialmente già pronti.

In un aggiornamento pubblicato su Insider Gaming, Henderson sottolinea di aver ricevuto nuove conferme sulla sua esistenza da alcune fonti, che svelerebbero come l’hardware del nuovo modello di PlayStation 5 sarebbe sostanzialmente identico.

L’insider evidenzia che non sembrerebbero esserci delle reali differenze tra questo nuovo modello e le versioni già esistenti della console, confermando dunque che non ci sarebbero migliorie che potrebbero spingere chi già ha acquistato PlayStation 5 a dirigersi su un nuovo modello.

L’unico vero elemento di novità è invece il già citato lettore ottico rimovibile, sul quale erano emersi dubbi su una sua possibile compatibilità con le edizioni digital: ebbene, secondo alcuni playtester tale eventualità sarebbe stata purtroppo smentita.

A small update here:

– Doesn't seem like there are any major hardware changes from the original console.

– Disc Drive likely won't be compatible with the current digital versionhttps://t.co/2rzlDrjYAb

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2023