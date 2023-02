PS5, il nuovo aggiornamento ha risolto un fastidioso bug grafico

Da pochi giorni è diventato ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per PS5 in versione beta, che ha consentito ad alcuni utenti selezionati di poter testare in anteprima le novità in arrivo a livello globale.

Sfortunatamente la patch non è disponibile sul mercato italiano, ma dagli utenti che hanno avuto modo di testarlo è arrivata una conferma molto importante: sembra infatti sia stato risolto un bug grafico molto fastidioso e che poteva essere riscontrato in molti titoli, tra cui vi è anche il recente The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon).

Il fix non era stato riportato tra le novità dell’aggiornamento in versione beta, motivo per il quale gli utenti sono rimasti positivamente sorpresi dalla scoperta riscontrata in seguito all’installazione della patch.

PlayStation LifeStyle ricorda infatti che da diverso tempo era possibile riscontrare un grave problema di flickering in seguito all’attivazione del VRR in diversi titoli: un bug così comune da essere stato riportato anche da compagnia come Gigabyte nelle loro pagine ufficiali.

Si tratta di un bug particolarmente insolito e che spesso poteva essere riscontrato nei monitor IPS: in un thread aperto dall’utente Reddit kowalos è possibile constatare le segnalazioni di numerosi fan, che confermano come il problema sembrerebbe essersi risolto dopo l’ultima beta.

Sembra dunque che Sony abbia deciso di lavorare silenziosamente ad ulteriori migliorie nascoste in vista dell’aggiornamento 7.0 per PS5, attualmente in fase di test: se avevate riscontrato anche voi tale problema, ben presto non dovreste più sentirvi obbligati a disattivare il VRR sui vostri dispositivi.

Al momento l’azienda non ha comunque confermato né commentato ufficialmente la scoperta dei fan, né ha ancora comunicato quando sarà disponibile la versione completa per il mercato globale. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine qualora emergano ulteriori novità al riguardo.

Ricordiamo che Sony ha festeggiato gli ultimi importanti risultati finanziari nelle scorse ore: per PS5 è stato il miglior trimestre di sempre, complice il già annunciato incremento di scorte sul mercato. Dai dati emerge inoltre un dettaglio molto interessante: sembra infatti che un terzo degli utenti PS5 non abbia mai acquistato la precedente PS4.