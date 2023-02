PS5 scaccia la crisi di scorte e festeggia il miglior trimestre di sempre

La crisi di scorte di PS5 è ormai destinata a diventare ben presto un lontano ricordo: le console next-gen stanno infatti per diventare molto più facili da acquistare, come dimostrato non solo dai recenti drop segnalati sulle nostre pagine, ma anche e soprattutto dagli ultimi risultati finanziari.

Come riportato da VGC, Sony ha infatti pubblicato gli incassi e i dati dell’ultimo trimestre dell’anno fiscale, confermando una enorme crescita per quanto riguarda le vendite delle console e confermando una più facile reperibilità delle stesse.

Anche le vendite software hanno visto un incremento rispetto a quelle dello scorso trimestre, soprattutto grazie alla disponibilità di giochi come God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon), ma sono i dati di PS5 quelli che hanno impressionato maggiormente.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le vendite delle console next-gen sono infatti aumentate di un incredibile 83%, confermandosi come il miglior trimestre di sempre per PlayStation 5 con ben 7.1 milioni di unità vendute.

Significa dunque che Sony è riuscita a vendere ben 12.8 milioni di console per i primi tre trimestri dell’anno fiscale, un dato che rende particolarmente evidente l’importanza degli ultimi mesi reso possibile grazie all’aumento di scorte.

L’obiettivo annuale della compagnia è quello di riuscire a vendere 18 milioni di unità entro la fine dell’anno fiscale, che ricordiamo terminerà il prossimo marzo: un obiettivo che sembrerebbe raggiungibile, se le scorte continueranno a crescere come già promesso dalla casa di PlayStation.

Ci sono inoltre buone notizie anche per i numeri relativi a PlayStation Plus: gli utenti iscritti sono diventati 46.4 milioni, contro i 45.5 milioni del precedente trimestre, anche se ancora ben distanti dal record di 48 milioni raggiunto prima dell’arrivo del nuovo servizio in abbonamento rinnovato.

Tuttavia, i nuovi piani hanno sicuramente giovato alla compagnia a livello di incassi dato che, nonostante vi siano meno utenti abbonati, i guadagni sono aumentati a 122 miliardi di yen, contro i 117 milioni precedenti: merito indubbiamente del costo aumentato di Extra e Premium.

Come già citato in apertura, anche le vendite software sono aumentate rispetto al precedente trimestre, con ben 86.5 milioni di unità contro i 62.5 milioni precedenti. Tuttavia, nonostante l’enorme successo ottenuto da God of War Ragnarok, c’è stato un calo rispetto allo scorso anno, che aveva fatto registrare ben 92.7 milioni di software venduti.

L’aumento delle scorte significa anche che il bagarinaggio sta per essere definitivamente sconfitto, come dimostrato dall’influsso di console sul mercato secondario a prezzi “umani”.