PlayStation anticipa “qualcosa” di grosso in arrivo

Da ormai diverse settimane si parla di un evento PlayStation atteso per il mese di luglio, con le voci che si fanno ancora più insistenti giorno dopo giorno.

Se l’ultimo State of Play dedicato al sequel di Horizon Zero Dawn ha sicuramente convinto i più, inutile dire che le aspettative per il prossimo showcase sono seriamente più alte.

Nei giorni scorsi del resto era emerso un presunto ‘nome’ che rimandava chiaramente alla PlayStation Experience.

Nel presunto evento di luglio in molti credono che possa essere mostrato un nuovo progetto legato a Ghost of Tsushima, non il sequel bensì qualcosa di piuttosto diverso.

Al momento non è ancora arrivata però una comunicazione ufficiale circa l’evento dedicato alle novità PlayStation.

Proprio stasera, via Instagram, il profilo ufficiale di PlayStation Italia ha però condiviso un breve teaser che lascia spazio a delle ipotesi davvero niente male.

Nel filmato, che trovate poco più in basso, si può leggere la frase «mettiti comodo, sta per iniziare».

Nel post, viene anche chiesto alla community di giocatori di indossare le cuffie, e che presto «si parte». Verso quale destinazione, però? Al momento non ci è dato sapere.

Inutile dire che nei commenti sono quasi tutti convinti che l’annuncio di un nuovo evento sia ormai imminente, visto che già nelle prossime ore potremo avere una comunicazione ufficiale con tanto di data e ora.

Non ci resta quindi che monitorare con particolare attenzione gli account social di PlayStation, in attesa che arrivino presto novità al riguardo (e sarete ovviamente i primi a saperlo).

Ricordiamo infatti che il portale francese JeuxVideo potrebbe avere sbadatamente rivelato la data del prossimo PlayStation Experience, il quale sarebbe davvero molto vicino.

Parlando nuovamente del prossimo progetto legato a Ghost of Tsushima, secondo gli ultimi rumor si tratterebbe di un «expandalone», ossia un progetto sulla falsariga di Uncharted L’Eredità Perduta e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Avete già letto anche che un fan si è da poco lasciato andare in una serie di ipotesi sul prossimo capitolo della saga di God of War, dando vita a una teoria davvero affascinante?