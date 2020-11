Ecco il DualSense con un difetto di fabbrica (e una Croce in meno)

DualSense è l’avveniristico pad di PlayStation 5, in arrivo assieme alla console a partire dal prossimo 19 novembre (il controller è in ogni caso acquistabile singolarmente da ora).

Ora, su Reddit (via Push Square) un utente ha mostrato l’immagine di un joypad Sony davvero unico nel suo genere (per non dire decisamente bizzarro).

Stando all’immagine divulgata in rete da TalentedTortoise, il pad ha un pulsante Triangolo capovolto al posto del classico pulsante con la Croce. Questo strano errore di produzione non porterebbe alcun malfunzionamento, visto che TalentedTortoise ha confermato che il pad funziona in ogni caso senza problemi.

Il DualSense con un Triangolo in più (pic via Reddit)

Semplicemente, il pulsante in basso raffigura solo il simbolo PlayStation sbagliato (e capovolto). Chissà se altri giocatori segnaleranno questo DualSense “atipico”, con un Triangolo capovolto al posto della tradizionale Croce (o X, che a dir si voglia).

Avete già visto anche il video che dimostra che il controller next-gen funziona su PS3 ma non su PS4 (e con un occhio di riguardo anche verso Nintendo Switch)?

DualSense è disponibile in Italia da ora, oltre ad essere incluso nel box PS5 a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno. Ricordiamo che la console sarà offerta in due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray, mentre una seconda Only Digital priva quindi dello stesso lettore.

Se volete saperne di più sul pad e sulla nuova console Sony, su SpazioGames trovate una pagina unica di riepilogo sui contenuti a tema PS5, realizzati a tu per tu con la console, per aiutare i nostri lettori a trovare tutto ciò che gli serve con un semplice click!