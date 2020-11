PS5, i saldi Black Friday scontano i primi giochi next-gen

Sony ha dato il via agli sconti del Black Friday su PlayStation Store, scontando i primi giochi next-gen per PS5.

Si tratta di fatto della prima ondata di saldi che riguarda produzioni disponibili sia per PS4 che per PlayStation 5, con la possibilità di effettuare un upgrade da una generazione all’altra senza costi aggiuntivi.

Mentre questa selezione di giochi è relativa alle versioni digitali, vi raccomandiamo di tenere d’occhio il nostro hub per le migliori offerte del Black Friday presso le principali catene italiane.

La lista include:

FIFA 21 Beckham Edition – 38,49 euro

Watch Dogs Legion – 45,49 euro

Madden NFL 21 – 38,49 euro

FIFA 21 Champions Edition – 39,59 euro

Watch Dogs Gold Edition – 74,99 euro

FIFA 21 Ultimate Edition – 49,99 euro

No Man’s Sky – 24,99 euro

Borderlands 3 – 19,59 euro

WRC 9 – 29,99 euro

Maneater – 25,99 euro

WRC 9 – 34,99 euro

Madden NFL 21 MVP Edition – 49,99 euro

Madden NFL 21 Deluxe Edition – 39,59 euro

Questi giochi comprendono un upgrade gratuito per PS5, che sia già disponibile istantaneamente come WRC 9 e Watch Dogs Legion, oppure in arrivo in un secondo momento.

Quest’ultimo è il caso di FIFA 21, che riceverà il suo upgrade next-gen soltanto il 4 dicembre con un comparto grafico ridisegnato per sfruttare la potenza delle nuove console.

Di certo, un’ottima occasione per iniziare a giocare nel caso non abbiate ancora una console next-gen, cosa molto probabile, e portare avanti le vostre esperienze non appena ne disporrete.

Le offerte Black Friday su PlayStation Store sono valide fino al 30 novembre, per cui avete ancora qualche giorno per scegliere con cura il vostro prossimo gioco.