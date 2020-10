PS5, gli accessori verranno spediti con (molto) anticipo negli USA

PS5 arriverà in Europa (Italia inclusa) dal prossimo 19 novembre, mentre negli Stati Uniti e in altri territori vedrà la luce sugli scaffali il 12 dello stesso mese.

Pochi giorni fa vi avevamo reso noto che i giocatori inglesi avrebbero messo mano agli accessori di PlayStation 5 con un leggero anticipo rispetto a noi europei, ovvero a partire dal 12 novembre 2020.

La base di ricarica per DualSense.

A quanto pare, però, i più fortunati saranno i futuri possessori di PS5 statunitensi: sembra infatti che Sony stia mandando alcune mail ai propri clienti, avvisandoli che le spedizioni degli accessori della nuova console next-gen partiranno già dal prossimo 30 ottobre!

Insomma, lasciando da parte le tempistiche degli spedizionieri, si tratta di quasi due settimane di anticipo rispetto alla release della console.

Just a heads up guys Sony is shipping PS5 accessories early on October 30. pic.twitter.com/YkIKPq0FTQ — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) October 15, 2020

Al momento in cui scriviamo, non vi sono notizie circa il mercato italiano: Sony potrebbe decidere di far partire le spedizioni degli accessori di PS5 con anticipo anche da noi, ma al momento non vi è nulla di ufficiale. L’unica cosa certa è che molti rivenditori hanno confermato il rilascio anticipato del giochi della lineup: Demon’s Souls risulta disponibile dal 12 novembre, assieme a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Ricordiamo in ogni caso che Sony ha da poco svelato tutti i dubbi circa la retrocompatibilità tra la “vecchia” PS4 e PS5, compresi salvataggi, periferiche, Game Boost e realtà virtuale. E la dashboard della console in movimento l’avete vista?

Per quei pochi che non lo sapessero, PS5 è attesa come sempre in Europa il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console Standard e 399€ per l’edizione Only Digital. Le due piattaforme differiscono solo ed esclusivamente per l’assenza di un lettore ottico in grado di leggere i giochi su supporto fisico.

