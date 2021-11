PS5, i giochi costano troppo ma stanno salvando il mercato dei giochi fisici

Mentre il mondo sta andando inevitabilmente verso i giochi in formato digitale, i dati delle vendite dei titoli PS5 affermano il contrario.

Come sapete la console Sony è venduta in due versioni, una delle quali è sprovvista del lettore per i dischi, ed è votata unicamente al digital delivery.

E i numeri di FIFA danno ragione a questa tendenza, decretando un destino infausto per il mercato dei giochi in formato fisico.

Proprio ieri, a questo proposito, Microsoft ha finalmente lanciato la versione definitiva del suo servizio di cloud gaming per Xbox.

Ma, a sorpresa, gli ultimi dati degli acquisti di software per PS5 sembrerebbero mostrare una tendenza inversa.

Stando all’analisi riportata da Game Industry il mercato dei giochi fisici ha ancora qualcosa da dire, perché gli utenti PS5 lo preferiscono al digital delivery.

I giocatori europei delle piattaforme PlayStation hanno acquistato più di dieci milioni di giochi fisici nei primi dieci mesi di vita di PS5.

Un dato che supera quello degli acquisti in digitale, precisamente del 51% rispetto alle compravendite effettuate sugli store digitali. L’unico mese in cui questo ribaltamento non si è verificato è stato novembre 2020, ma dal lancio in poi i giochi in formato fisico hanno sempre rappresentato la maggior parte delle vendite.

A dicembre del 2020 si sono acquistati cinque giochi fisici ogni quattro digitali, ma alla fine di agosto il rapporto è diventato di 3 a 2, rispettivamente per fisico e digitale. In totale sono stati acquistati 10.14 milioni di giochi fisici, contro 7.51 milioni di download nello stesso periodo.

Una delle spiegaizoni a questo fenomeno data dagli analisti è che, per via dell’elevato prezzo dei giochi PS5, i giocatori preferiscano investire nella sicurezza di avere una copia fisica con loro.

Una situazione davvero interessante per la console Sony, che proprio in questi giorni ha compiuto il suo primo anno di vita tra alti e bassi.

Sony ha tante idee fantastiche per la sua piattaforme, molte delle quali vedranno la luce anche prima del previsto.

Mentre, parlando di giochi in formato digitale, Nvidia ha creato una cabina telefonica da cloud gaming.