Quanto hanno incassato i bagarini con PS5? Decisamente troppo

Uno studio riportato su Dev rivela che sono state oltre 60.000 le unità di PS5 e Xbox Series X|S che sono state vendute su eBay dal lancio all’1 dicembre.

L’analisi, condotta dal data engineer Michael Driscoll, è basata su uno script che ha rilevato tutte le console next-gen piazzate sul noto ecommerce, chiaramente non attraverso i canali leciti dei produttori ma da rivenditori all’estero noti come scalper, dalle nostre parti in maniera più semplice quali bagarini.

Le Xbox Series S piazzate sono state 6.873, le Xbox Series X 22.932, le PS5 Digital Edition 7.322, le PS5 con disco 25.642.

Il prezzo medio per una Xbox Series S è stato di $469 (quasi 200 dollari più di quello di partenza), mentre quello per una Xbox Series X è arrivato a $865 (contro i $499 originali). Questo business ha generato con le sole Xbox oltre $9 milioni di profitti.

PS5 Digital Edition è stata piazzata in media a $937 (contro i $399 richiesti da Sony), PS5 base ha invece ha avuto un prezzo medio di $1.021. Le due console, combinate, hanno prodotto incassi per $19 milioni.

StockX, un altro marketplace molto popolare fuori dall’Italia, ha fatto sapere la scorsa settimana di aver visto rivendere 60.000 console next-gen dal lancio di metà novembre. Di queste, PS5 ha rappresentato circa il doppio rispetto a Xbox Series X|S.

eBay ha avuto ovviamente un ruolo molto importante in questa vicenda, sia in quanto importante ecommerce al mondo, sia perché, essendo popolatissimo, è spesso al centro di situazioni borderline difficili da controllare: è il caso, ad esempio, di quei tanti scammer che vendevano fotografie di PS5 allo stesso prezzo delle console vere e proprie.

Ha tenuto banco per settimane il caso di un noto gruppo di bagarini inglesi, che ha tenuto a precisare di non avere alcun rimpianto per la vendita a prezzi maggiorati, nonostante quelle unità siano ottenute con mezzi abbastanza controversi come bot e monitoraggi a ritmi disumani degli store.