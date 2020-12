PS5 ha due tipi di ventole, e la vostra potrebbe essere la più rumorosa

Secondo un nuovo report di Les Numeriques, che sta facendo il giro della rete, PS5 sarebbe equipaggiata con due tipi diversi di ventole.

Curiosamente, le due ventole avrebbero evidenziato altrettanti livelli di rumorosità, per cui c’è una possibilità che la vostra console sia – pur di poco – più rumorosa di un’altra già in circolazione.

Il portale francese afferma di aver ottenuto e aperto cinque PS5, rilevando che due delle cinque avevano ventole interne differenti.

La ventola di tipo A è leggermente più piccola e ha una forma diversa nelle sue componenti interne in plastica, e queste differenze le permettono evidentemente di essere più silenziosa della controparte di tipo B.

La ventola A ha un volume di 39 decibel, mentre la B gira a 43 decibel; una differenza minima ma, a quanto pare, percepita forte e chiara attraverso le strumentazioni del sito.

Inoltre, altrettanto curiosamente, viene rilevato che entrambe sono diverse rispetto a quelle del teardown di PS5 degli scorsi mesi.

Ovviamente, non parliamo di una differenza troppo marcata, non ai livelli almeno dei problemi e delle difettosità segnalati a ridosso del day one.

In entrambi i casi va sottolineato come Sony sia riuscita, comunque, a mantenere la promessa di una console meno rumorosa di PS4.