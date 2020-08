PS5, gli sviluppatori faticano a raggiungere la risoluzione 4K?

Nonostante il lancio di Sony PS5 e Microsoft Xbox Series X sia ormai alle porte, ancora non conosciamo né la data precisa della loro uscita né, soprattutto, il loro prezzo. Tuttavia, grazie alle presentazioni avvenute negli scorsi mesi, sappiamo quali sono le loro potenzialità e, presumibilmente, la console della casa di Redmond avrà dalla sua una maggiore potenza di calcolo, mentre la macchina nipponica potrà sfruttare il suo SSD proprietario in grado di poter accedere ad un elevatissimo quantitativo di dati contemporaneamente.

(2/3) But people are should get ready for the really real possibility that the PS5 is going to end up being the more expensive console between the two, I'm trying not to say much here as I was asked not to but prepare yourself, which does put Xbox X in a position it'll be the — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2020

In ogni caso, come di consueto, la vera discriminante sarà data dai videogiochi e come gireranno sulle console, soprattutto quelli multi piattaforma, visto che quelli esclusivi, per forza di cose, spremeranno al massimo le piattaforme. Proprio riguardo a quest’argomento, il noto insider Aesthetic Gamer, noto anche come Dusk Golem, aveva già affermato in precedenza che Capcom stava avendo alcuni problemi con la versione PS5 di Resident Evil Village, ma sembra che questo inconveniente colpisca anche altri prodotti attualmente in sviluppo. Questo porterà diverse software house a non proporre una risoluzione 4K nativa, ma, così come nell’attuale generazione, utilizzeranno algoritmi di upscaling delle immagini (tra cui il noto checkerboard rendering) su PS5.

Dusk Golem, ad ogni modo, non ha fatto riferimento al frame rate e se questo problema coinvolga solo i titoli a 4K e 60fps o anche quelli che girano a 30fps. Infine, l’insider ha affermato che PS5 potrebbe essere la console più costosa tra le due, sebbene meno potente.

(3/3)the less expensive and more powerful console. I used RE8 as an example, but I've heard from other devs that PS5 struggles with 4k games in particular so you'll see a lot of fake 4k. That doesn't matter to some, but get ready for that too. Xbox X doesn't have the same problem — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2020

Ovviamente, queste informazioni, in attesa di una conferma ufficiale, vanno prese semplicemente come dei rumor.