PS5, giocatori condividono divertenti postazioni gaming “povere”

Durante la fase di progettazione di PS5, l’idea di Sony era quella di fare arrivare la novità della next-gen a partire dal design, molto più aggressivo e futuristico rispetto al passato.

A giudicare dalle vendite record ottenute dalla console, nonostante si faccia ancora fatica a comprarle, oseremmo dire che Sony è riuscita nel suo intento e ad imporsi nelle case di milioni di giocatori.

A differenza di quanto suggerirebbe il design della console, sembra che molti giocatori non la stiano posizionando di fronte a tantissimi gadget futuristici, ma in postazioni da gaming molto «povere».

GameRant ha infatti segnalato questo divertente trend che si sta diffondendo rapidamente online, grazie al quale molti giocatori provenienti da tutto il mondo stanno condividendo le proprie postazioni da gaming che oseremmo definire «essenziali».

PS5 ha un design futuristico, ma non si direbbe guardando queste postazioni.

Il risultato è davvero molto buffo, considerando che è evidente come PS5 non riesca ad adattarsi esteticamente a queste situazioni, a causa del suo particolare design.

Ma in fondo, come evidenziato da questo post, per poter videogiocare non sono necessari mobili: basta munirsi di un televisore adatto.

Un altro utente ha pensato che però mancasse qualcosa per potersi godere al meglio la propria esperienza: una comoda sedia e delle lattine di energy drink pronte per l’uso.

Non siete fan della risoluzione in 4K? Allora perché non giocarci in 4:3, proprio come ai vecchi tempi?

Non è chiaro come l’utente che ha scattato la foto sia riuscito a rendere PS5 compatibile con una TV di vecchia generazione, ma il risultato è comunque affascinante:

Super stoked got my PS5 setup and ready to play till my eyes bleed! pic.twitter.com/topMHneLl7 — Barry 'Anthrax' Louzada (@Anthraxza) November 18, 2020

Nonostante l’effetto inevitabilmente comico che queste immagini possono generare, c’è sicuramente un messaggio molto importante da trarre: basta davvero poco per potersi divertire con i videogiochi.

E questo è un ragionamento sempre valido a prescindere dalle generazioni: naturalmente, come dimostrato da questi post, è possibile applicarlo anche a PS5.

Ovviamente per potersi divertire con l’ultima console di Sony bisognerà riuscire a comprarla: la nave rimasta incagliata nel canale di Suez potrebbe aver provocato un ulteriore rallentamento delle scorte.

Fate inoltre molta attenzione nel caso scegliate di riprodurre giochi in formato SDR: sembra infatti che la console soffra di problemi relativi al black crush.