Piove sul bagnato: scorte di PS5 potrebbero soffrire per nave incagliata nel Canale di Suez

Da quando le console di nuova generazione sono state lanciate, lo scorso mese di novembre, abbiamo assistito da subito a una penuria di scorte, che si è resa tale per una serie di motivi che sono andati a intrecciarsi. PlayStation 5, ad esempio, non è mai arrivata davvero nei negozi fisici – peraltro chiusi per larghi tratti a causa della pandemia – con i pre-ordini che si sono esauriti con enorme anticipo, già a settembre. Discorso simile anche per Xbox Series X, che è introvabile da tempo e che viene rapidamente esaurita ogni qualvolta torni presso i maggiori rivenditori.

In questa situazione, sappiamo che si sono introdotte la crisi sui semiconduttori – con la produzione che in tempi di COVID-19 non riesce a far fronte alla domanda – e il fenomeno del bagarinaggio, per cui praticamente le scorte vengono arraffate, anche attraverso bot, da chi vuole rivenderle a prezzo maggiorato.

PlayStation 5 è uscita a novembre 2020

Ora, segnala Business Insider, sembra destinato a inserirsi nel discorso anche un altro fattore che completa un quadro che, solo qualche anno fa, sarebbe sembrato improbabile: parliamo del fatto che la Ever Given della Evergreen sia incagliata nel Canale Di Suez.

Come avete sentito dai notiziari, infatti, la titanica porta-container è ancora bloccata nel Canale, il che significa che il transito verso il Mediterraneo è bloccato e che l’unica alternativa, per un procedura che potrebbe richiedere anche diverse settimane di operazioni, è circumnavigare l’Africa. I tempi dei trasporti sono così estremamente più lunghi e, come segnala la fonte, questo genererà un rallentamento non nel trasporto dei semiconduttori (che vengono mossi per via aerea), ma in quello dello spostamento di prodotti che vengono realizzati in Asia e venduti in Occidente.

Rimane da stabilire, ragiona Business Insider, in che modo questo andrà a influenzare i piani che Sony aveva fatto in merito alle prossime forniture di PS5 – ricordiamo che Jim Ryan aveva parlato di una situazione che sarebbe andata solo a migliorare, ora, e in effetti abbiamo visto arrivare anche in Italia nuove scorte settimanalmente. Come sempre, vi terremo aggiornati sulle pagine di SpazioGames.

Intanto, in queste ore il nostro Paolo Sirio ha evidenziato un curioso paradosso per cui moltissimi giocatori vivono una vera e propria psicosi nel tentativo di portare a casa una PS5, mentre altri che la hanno non sanno a cosa giocare perché – per motivi sia fisiologici di inizio gen, sia legati alla crisi in corso – ora come ora la line-up di questa nuova generazione procede a rilento.