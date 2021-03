PS5, problemi di black crush con giochi in SDR

PS5, la console next-gen di Sony, è sempre stata pensata per poter essere utilizzata con il miglior output video possibile, ma è comunque adattabile ad altre risoluzioni ed esigenze, che però nel caso del formato SDR riscontrino diversi problemi di immagini.

Un procedimento comune per chiunque non possieda display di ultima generazione è disattivare il formato HDR e lasciare che i contenuti vengano riprodotti in SDR: tuttavia pare che in occasioni del genere PS5 riscontri diverse difficoltà.

Mentre le scorte della console continuano a scarseggiare, non aiutate dal caso della nave incagliata nel Canale di Suez, gli esperti di Digital Foundry in questi giorni hanno infatti riportato un fatto che non farà piacere a chi non aveva intenzione di utilizzare l’HDR.

Come riportato anche da Wccftech, con una serie di tweet gli analisti hanno spiegato che PS5 non riesce a riprodurre correttamente contenuti in formato SDR, Standard Dynamic Range, causando qualche errore visivo nella colorazione delle immagini.

PS5 riscontrerebbe problemi di black crush con giochi riprodotti in SDR in retrocompatibilità.

In particolare, secondo quanto scrive Alexander Battaglia di Digital Foundry, il problema si verificherebbe «sicuramente» in retrocompatibilità, causando black crush o altri cambiamenti innaturali del colore dei giochi riprodotti.

Sottolinea che la differenze diventerebbero evidenti una volta confrontate le immagini di uno stesso gioco, riprodotto prima su PS4 Pro e poi su PS5.

Anche John Linneman ha concordato con il suo collega, evidenziando come tutte le catture fatte da Digital Foundry in SDR hanno riscontrato problemi di black crush, una situazione che con le altre console non si è verificata.

Yeah, it’s been a real issue for us. That said, in this case, it’s likely a full/limited RGB issue as PS5 typically crushes darker shades rather than increase the black floor. — John Linneman (@dark1x) March 28, 2021

A dimostrazione che il problema si verifichi solo con la riproduzione in SDR è il fatto che utilizzando gli stessi giochi con l’HDR attivo questi errori non siano più così evidenti.

In ogni caso, se il vostro display non è in grado di supportare l’HDR, pur avendo attualmente problemi l’SDR è sicuramente la scelta consigliata.

Non ci resta che sperare che Sony riesca a risolvere presto il problema, facendo in modo che anche chi non ha la possibilità di giocare in HDR possa godere presto di immagini ottimali.

Nel frattempo, non dimenticatevi di riscattare i nuovi giochi disponibili gratis dell’iniziativa Play at Home!

Un esperto fai da te ha inoltre deciso di realizzare una PS5 in ottone: un processo non facile, come ammesso da lui stesso.