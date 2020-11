Volete PS5 ora e subito? Un divertente filtro Instagram esaudirà il desiderio

Tra circa due settimane sarà il turno di PS5, la nuova console Sony largamente attesa da una legione di videogiocatori (specie quelli affezionati alla famiglia PlayStation da generazioni).

Inutile dire che la smania di mettere mano a un’unità è davvero molto alta, nonostante influencer e giornalisti abbiano già avuto modo di esaudire il desiderio.

Potete infatti guardare – o riguardare – il nostro ricco unboxing della console pubblicato solo alcuni giorni fa, ovviamente sulle pagine di SpazioGames, per farvi un’idea di ciò che vi aspetta.

Un'immagine di PS5.

Ma non solo: se volete ingannare l’attesa, magari giocando un buffo scherzo ai vostri amici, su Instagram è apparso da poco un filtro divenuto virale, il quale permette alle vostre foto (da pubblicare nelle stories) di fare letteralmente “apparire” dal nulla un box PS5 nuovo di zecca.

Il filtro – con tanto di ombreggiatura dell’oggetto in realtà aumentata – è davvero sorprendente, consentendo anche di ruotare tridimensionalmente il box e di aumentarne o diminuirne le dimensioni. Poco sotto, due test effettuati in fretta e furia ma in grado di rendere a pieno l’effetto finale.

Se volete farvi due risate – in attesa di avere tra le mani il vero box della console non appena sarà reso disponibile – aggiungete questo filtro a cura di “aroneverything” alla vostra collezione su Instagram (e buon divertimento!).

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che PS5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre prossimo, offerta in due versioni differenti: una in grado di leggere i giochi in formato Blu-ray e una seconda solo digitale, priva del lettore per i giochi su disco fisico.

La prima sarà offerta al prezzo di 499,99 euro, mentre la seconda sarà proposta a 399,99 euro.

Avete già letto anche che Sony ha pubblicato una serie di video riepilogativi, il primo dei quali dedicato alle impostazioni consigliate?