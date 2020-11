PS5, le impostazioni consigliate suggerite da Sony (e non solo)

Poche settimane ci separano ormai dal lancio di PS5, la nuova e attesa console targata Sony che porterà i giocatori della famiglia PlayStation nella next-gen.

Ora, in attesa del debutto ufficiale, la compagnia nipponica ha pubblicato una serie di video riepilogativi, il primo dei quali è relativo alle impostazioni consigliate per chi avvierà la prima volta la console una volta giunta a casa.

La descrizione del video, della durata di circa due minuti e quaranta secondi, recita:

Scopri come regolare le impostazioni della tua console PlayStation 5 per ottimizzare la tua esperienza con nuove funzionalità come il feedback tattile, i trigger adattivi, l’audio 3D e molto altro ancora!

Lo trovate poco sotto, nel player dedicato:

Un secondo video è invece dedicato al trasferimento dei dati da PS4 a PS5, operazione essenziale per continuare a giocare i titoli current-gen:

Terzo video, relativo alle impostazioni dell’account PlayStation sulla nuova console Sony. La descrizione di quest’ultimo filmato recita: «Scopri come puoi portare il tuo ID online e tutti i tuoi amici, i trofei, i fondi del portafoglio e i diritti sui contenuti, come giochi, video e musica compatibili, direttamente sulla tua console PlayStation 5. Bastano pochi passaggi.»

Se volete scoprire tutto ciò che sappiamo su PlayStation 5, in attesa delle recensioni dei giochi in uscita al Day One, scoprite il nostro imperdibile unboxing della console pubblicato solo alcuni giorni fa, ovviamente sulle pagine di SpazioGames!

PS5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno.La console sarà offerta in due versioni differenti, una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray e una seconda Only Digital e quindi priva del lettore per i giochi su disco.