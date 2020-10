PS5, ecco quanto dura il primo gioco che proverete

Nicolas Doucet, creative director del Team Asobi di Japan Studio, ha rivelato quanto dura il primo gioco che i possessori di PS5 proveranno al lancio del 12 e 19 novembre.

Come rivelato da Doucet, Astro’s Playroom avrà una longevità che oscillerà tra le 4 e le 5 ore complessive.

Tuttavia, il titolo è progettato come un grande omaggio alla storia di PlayStation e sarà pieno zeppo di collezionabili, e riferimenti alle precedenti console, la cui raccolta aumenterà inevitabilmente questo valore.

Interview with Nicolas Doucet on Astro's Playroom – 4 worlds: Cooling Resort, GPU Jungle, SSD Speedway and Memory Sky (machine translated)

– 4-5 hours of playtime

– filled with collectibles and PlayStation tributes

– time attack mode

– online rankinghttps://t.co/ZJfZuOBZzm pic.twitter.com/vJhVdPRJPL — Nibel (@Nibellion) October 6, 2020

Astro’s Playroom sarà pre-installato su PS5 e arriverà incluso nel prezzo di €399/€499 nel giorno dell’uscita della console.

Si tratterà di molto di più di una semplice tech demo, a quanto rivelato da Nicolas Doucet in un’intervista concessa a Famitsu.

Inoltre, gli utenti che completeranno il gioco e otterranno tutti i collezionabili riceveranno una sorpresa di cui Doucet non può parlare ancora, ma che è sicuro lascerà senza fiato gli appassionati.

Il titolo sarà presentato come un viaggio all’interno di PlayStation 5 e includerà 4 mondi: Cooling Resort, GPU Jungle, SSD Speedway e Memory Sky (nomi tradotti dal Giapponese che potrebbero cambiare in Inglese e avranno denominazioni specifiche in Italiano).

Dopo aver completato questi livelli, sarà possibile continuare a giocare con una modalità time attack e classifiche online.

Sony lo ha esibito a più riprese per mostrare le caratteristiche peculiari della sua nuova console e in particolare del DualSense, e non a caso è stato tra i giochi protagonisti degli ultimi gameplay dal Giappone.