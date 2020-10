PS5 e Xbox Series X, immagine confronta i teardown delle console

Un’immagine che sta circolando in rete confronta i due teardown di PS5 e Xbox Series X, andati in onda ad alcuni mesi di distanza.

Ad aprire le danze era stata Microsoft, che in tempi non sospetti aveva inviato una Xbox Series X a Digital Foundry permettendogli di aprirla liberamente.

In quel caso ad occuparsi dello smontaggio informale era stato Richard Leadbetter, giornalista della rivista online tech non affiliato in alcun modo a Xbox.

In seguito, ieri Sony si è curata di realizzare un teardown in prima persona, eseguito dall’ingegnere a capo del Mechanical Design Departement Yasuhiro Ootori.

Si è trattato di una trasmissione molto diversa, pubblicata sui canali ufficiali PlayStation, corredata da un post su PlayStation Blog, in Giapponese.

Una presentazione dall’aura quasi sacra, molto simile a quella pubblicata anni fa per PS4 Pro, sebbene più precisa sotto il profilo della presentazione.

A colpire i fan che hanno realizzato quest’immagine di confronto è però stata la superficie necessaria per contenere tutte le parti e le loro dimensioni.

Il tavolo che ha ospitato Xbox Series X è infatti sensibilmente più piccolo e la stessa componentistica sfilata dalla console richiede uno spazio di gran lunga inferiore rispetto a PS5.

Del resto, l’hardware di Sony fin dall’aspetto esteriore aveva subito restituito l’idea di una console molto più grande della pur monolitica macchina concorrente.