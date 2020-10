PS5 e Xbox Series X, aspetto fondamentale della sfida dipende dalle unità disponibili

L’analista Michael Pachter si è espresso in merito ad un aspetto fondamentale ma forse sottovalutato nella sfida tra PS5 e Xbox Series X.

Come rivelato a GamingBolt, Pachter ha spiegato che la reperibilità delle due console al lancio e a ridosso della stagione natalizia sarà un fattore importante che determinerà dove venderanno di più i giochi multipiattaforma.

L’analista ha spiegato che in prima battuta «non importa davvero, venderanno bene su entrambe le console».

«Ma questo, di nuovo», ha precisato, «dipenderà da quante unità arriveranno da Sony e Microsoft. Se mi dici che Sony ha fatto 8 milioni di PS5 e Microsoft ha fatto 5 milioni di Xbox, dirò che i giochi venderanno più su PS5», e viceversa.

Come in ogni elezione politica, ci sarà dunque, secondo questa visione, un buon numero di indecisi che regolerà il proprio acquisto in base alla piattaforma che troverà in negozio.

Sul fronte della reperibilità, tutte e due le console hanno registrato sold out anche se, per via dell’elevata richiesta, la situazione di PS5 sembra più delicata.

Con l’ondata di multipiattaforma in uscita tra fine ottobre e novembre, c’è da scommetterci che farsi trovare pronti con più unità potrebbe significare davvero molto nella sfida next-gen.

È il caso di notare però come Xbox Series X|S abbia in tal senso il forte appeal di un servizio come Xbox Game Pass dalla sua, che potrebbe scollare l’utenza che sceglierà quella piattaforma dall’esigenza di acquistare uno o più giochi al day one.

Di contro, PS5 avrà dalla propria parte la potenza straripante del suo marchio e un’offerta di esclusive che potrà già contare su due pezzi da novanta, come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls.