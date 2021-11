PS5 e Xbox, meglio i giochi fisici o digitali? L’utenza ha scelto

PS5 è una console sicuramente piuttosto versatile, specie per via del fatto che da circa un anno è proposta nella sua doppia versione: quella con lettore ottico e quella in grado di leggere solo i giochi digitali.

In questi mesi i possessori di DualSense hanno avuto modo di scegliere se fare incetta di giochi retail oppure preferire i più pratici download da PlayStation Store per i loro titoli preferiti.

Nulla di tutto questo è lasciato al caso, visto che da poco Mark Cerny ha avuto modo di spiegare in maniera dettagliata il processo di creazione di PS5.

Questo senza contare che il futuro di PS5 potrebbe riguardare anche le scocche ufficiali colorate intercambiabili, richieste a gran voce dall’utenza da diversi mesi.

Ora, come riportato anche GameReactor.eu, sia i dati di vendita al dettaglio che gli analisti sembrano essere d’accordo sul fatto che le vendite di giochi digitali sono molto popolari tra gli utenti Xbox, ma non per quanto riguarda quelli PlayStation.

Secondo un report di Games Industry basato su una presentazione di Games Sales Data, i giochi retail sono infatti più popolari su PlayStation 5 rispetto a quelli ottenuti via download digitale.

Ogni due titoli scaricati su PlayStation 5 vengono infatti acquistati tre giochi fisici, il che dà ai prodotti scatolati un chiaro vantaggio per la console di Sony.

Le due ragioni principali, come rivelato dal consulente Sam Naji, sono che i giochi sono più costosi su PlayStation 5 in quanto Sony ha aumentato i prezzi proprio in questa generazione (questo fa sì che i giocatori desiderino le copie fisiche).

La seconda ragione, è che alla gente piace ancora mettere in mostra una vera e propria libreria fisica di giochi per la loro nuova console.

Nel frattempo, i giocatori di Xbox sembrano continuare a preferire giochi digitali, visto che si parla di soli 400mila giochi Xbox Series X|S in formato retail piazzati nell’ultimo anno.

Parlando di PS5, avete letto anche che un nuovo brevetto ha anticipato un importante aggiornamento in dirittura d’arrivo (pare) nelle prossime settimane?

Infine, su SpazioGames vi abbiamo proposto uno speciale davvero particolare dedicato al primo anniversario di PlayStation 5, pubblicato solo pochi giorni fa.